Viento fuerte en Neuquén este miércoles: a cuánto llegarán las ráfagas

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas prevé un día contra la tendencia semanal este miércoles.

Las alertas traerán “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Se viene una jornada con fuertes vientos este miércoles. Según el pronóstico extendido del clima de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se espera una semana con temperaturas en rangos agradables, cielo nublado la mayoría de los días y vientos entre calmos y moderados.

Este miércoles, el cielo estará despejado y se esperan fuertes vientos con velocidad promedio de 60 km/h y ráfagas de 74 km/h. El rango de temperaturas será amplio, pero se mantendrá agradable con máximas de 18°C y mínimas de -1°C hacia la noche. La velocidad del viento amainará levemente sobre el final del día.

El jueves el cielo se mantendrá cubierto, apenas despejándose por la noche. Las temperaturas continuarán agradables, entre 22°C y 3°C marcando la tendencia hasta el domingo. El viento será una brisa moderada rondando los 30 km/h.

Para el viernes, el cielo continuará casi completamente cubierto con un aumento importante de la temperatura llegando a 27°C de máxima, con 5°C de mínima hacia la noche. El viento continuará siendo de moderado a con ráfagas de hasta 56 km/h durante la noche.

El sábado, el cielo amanecerá mayormente cubierta y se irá nublando completamente hacia la noche. Las máximas descenderán con respecto a días anteriores, con un pico de 20°C. El viento llegará a velocidades máximas de 51 km/h.

Para el domingo, se esperan vientos leves, temperaturas templadas, entre 18 y 1°C con cielo parcialmente nublado.

Hacia el inicio de la próxima semana el cielo amanecerá parcialmente nublado y se irá cubriendo completamente en horas de la noche. La temperatura llegará a 21°C con una mínima de 6°C. El viento estará calmo con velocidad máximas de tan solo 16 km/h.

Alerta meteorológico en 8 provincias del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta meteorológico por fuertes vientos que afectará durante este miércoles a ocho provincias de todo el territorio nacional. Y Además, en tres de ellas también rige una alerta por viento Zonda.

Se advirtió que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según indicó el SMN, está vigente una alerta amarilla que afectará esta jornada a: La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut. Allí se pronostican vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en áreas cordilleranas.

En el marco de esa alerta, el SMN indicó que en la zona serrana de San Luis, durante la madrugada, se prevén ráfagas del sector norte que podrán superar los 70 km/h, cambiando al sector sur a lo largo del día. Y, en el resto del área alcanzada por el aviso de nivel amarillo, se anticipa un cambio del viento al sur con intensidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que también podrían superar los 70 km/h.

En el sudoeste de Mendoza se emitió un aviso por viento Zonda que podrá registrarse con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora de manera puntual. Puntualmente en la zona cordillerana la velocidad aumenta entre 50 y 70 km/h con ráfagas de hasta 100 km/h.

La franja central y oeste de Río Negro y Chubut están bajo alerta por fuertes vientos de entre 40 y 60 km/h con ráfagas que podrían llegar a los 80 km/h. Quedan exentas del alerta las zonas cordilleranas de ambas provincias.