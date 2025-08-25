Se confirmó la identidad de la pareja encontrada muerta en un auto y otros detalles del macabro hallazgo

Este lunes se conoció que dos cuerpos yacían dentro de un auto en San Antonio de Areco. Qué determinó la autopsia.

Un llamado alertó este domingo a los efectivos policiales, por un sospechoso auto en un camino rural cercano a la Ruta Nacional 8. Al llegar al lugar, se encontraron con un hombre y una mujer muertos . Los escalofriantes detalles y una investigación que ya está en manos de la Justicia.

En este sentido, en las últimas horas se conoció la identidad de ambos . Según revelaron fuentes policiales, al encontrarlos el cuerpo del hombre estaba sentado en la parte del conductor, con un disparo en la cabeza y un arma tirada al lado. Mientras que la mujer fue localizada sin vida en el asiento de atrás.

Junto al conductor apareció un arma de fuego ensangrentada , lo que reforzó la hipótesis inicial de un femicidio seguido de suicidio .

Encontraron dos cuerpo dentro de un auto

El hombre fue identificado como Esteban Alejandro Suárez de 45 años y Florencia Revah de 32. Según indicaron, habían sido pareja y ella lo denunció en dos oportunidades por violencia de género. Gracias a estos datos y por las pericias realizadas, la causa quedó caratulada como homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género".

Qué indicó la autopsia de la pareja y los elementos secuestrados en el lugar

Junto al conductor apareció un arma de fuego ensangrentada, lo que reforzó la hipótesis inicial de un femicidio seguido de suicidio.

Con la autopsia realizada, se confirmó que la joven tenía dos balazos con orificios de entrada en el pecho y de salida en la espalda, y un tercero en el cuello. Por otro lado, el hombre tenía una herida en la región parietal derecha de su cabeza, es decir en la sien, que podría haber sido autoinflingida.

En el lugar de los hechos, la Policía Científica trabajó en el lugar y secuestró tres teléfonos celulares, una pistola Bersa (numeración no visible) con mira láser infrarrojo, más de 25 cartuchos calibre 9 mm, vainas servidas calibre 9 mm (dos en parte trasera del habitáculo y una en asiento delantero), DNI de ambos y dos tickets de peaje.

crimen san antonio de areco Por el momento no se conocen las circunstancias de la muerte de ambos.

Un crimen al que San Antonio de Areco "no esta acostumbrado"

Revah llevaba muerta más tiempo que Suárez, además de que el auto en las inmediaciones del camino rural no habría sido la escena primaria de su fallecimiento. A raíz de la investigación se corroboró que ambos habían sido pareja y que la mujer ya lo había denunciado anteriormente por violencia de género, al menos en dos ocasiones.

La primera presentación ante la Justicia consta de febrero de 2021, con una denuncia por lesiones leves agravadas por el vínculo. Más de dos años después, la joven solicitó una prohibición de acercamiento, con la exclusión de su pareja del hogar, en una causa radicada en Tigre.

El intendente de la localidad San Antonio de Areco, Francisco Ratto, lamentó esta tragedia. "Se los logró identificar y no son de nuestra ciudad", contó y a su vez expresó: "No estamos acostumbrados a que ocurra esto", declaró en conferencia de prensa.

auto cuerpos sa areco

Asimismo, quien tomó la palabra fue el secretario de seguridad de la ciudad bonaerense, Ramón Ojeda, quien sostuvo que las primeras informaciones el caso se investiga como un posible femicidio. Respecto a Suárez, se sospecha que después de matar a su pareja se quitó la vida de un disparo.

“Creemos que quiso prender fuego el vehículo, se arrepintió y se mató”, destacó Ojeda, respecto a que el tanque de nafta estaba abierto y tenía un trapo colgando.

El caso es investigado por la UFI Nº 6 del Departamento Judicial Mercedes a cargo del fiscal Darío Schapaunic y se espera que la causa avance para saber cómo ocurrió esta tragedia.