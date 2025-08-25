Encontraron a una pareja muerta dentro de un auto: los escalofriantes detalles

La policía fue alertada sobre la presencia del auto cerca de la ruta. Estaba abajo de un árbol y sin patente.

Por el momento no se conocen las circunstancias de la muerte de ambos.

Un llamado alertó este domingo a los efectivos policiales, por un sospechoso auto en un camino rural cercano a la Ruta Nacional N° 8. Al llegar al lugar, se encontraron con un hombre y una mujer muertos . Los escalofriantes detalles y una investigación que ya está en manos de la Justicia.

Los peritos de la Policía Científica y la DDI de San Antonio de Arec o - Buenos Aires - trabajaron en el lugar para tratar de determinar que ocurrió con los dos ocupantes del Chevrolet Onix.

Fuentes policiales revelaron que en el interior del vehículo encontraron el cuerpo del hombre sentado en la parte del conductor , con un disparo en la cabeza y un arma tirada al lado. Mientras que la mujer estaba fallecida en el asiento de atrás .

En primera instancia se pensó en un femicidio seguido de suicidio. Aún así, algo llamó la atención de quienes investigan el caso: el auto estaba abajo de un árbol y no contaba con su patente.

Encontraron dos cuerpo dentro de un auto

Los elementos que encontraron en el interior del auto

La Policía Científico también halló alrededor de siete cartuchos intactos de 9 milímetros entre el capot y el parabrisas. Además, tenía un trapo colgando en tapa de carga de combustible. "Sería para quemarlo todo, pero no sucedió", aclaró.

Junto al conductor apareció un arma de fuego ensangrentada, lo que reforzó la hipótesis inicial de un femicidio seguido de suicidio. Sin embargo, un detalle clave abrió nuevas líneas de investigación: un orificio de bala en la ventanilla trasera del vehículo.

auto san antonio de areco

En tanto, se conoció que el vehículo no tiene pedido de secuestro activo y su titular es un hombre con domicilio en General Pacheco, partido de Tigre.

En el caso tomó intervención la UFI N° 6 del departamento judicial de Mercedes, a cargo del fiscal Luis Emilio Carcagno. Por el momento, la identidad de las víctimas no fue confirmada oficialmente y el caso se maneja con estricto hermetismo judicial en las primeras horas de investigación por parte de las autoridades.

Encontraron dos cuerpos calcinados dentro de un auto

A mediados de junio, un crimen conmocionó a la ciudad bonaerense de Tortuguitas, al encontrar dos cuerpos completamente calcinados en el interior de un auto incendiado, en una zona descampada. Investigan un posible ajuste de cuentas.

Fuentes policiales detallaron que uno de los cuerpos estaba en el asiento trasero y el otro estaba dentro del baúl. Por el hecho hay una persona detenida y cuatro demorados.

Una joven de 22 años fue testigo del hecho, quien relató a la Policía que ella había ido con su novio al barrio cuando llegaron dos hombres y acusaron a otros dos que aparecieron de repente. "Ellos son los que violaron a mi mujer y a mi hija", fue uno de los gritos que escuchó.

De acuerdo a ese relato y a la posición de las víctimas, los investigadores creen que las dos personas fueron ejecutadas, colocadas en el auto y luego rociados con combustible para prenderlos fuego. Una de las principales hipótesis que trabaja la Justicia está vinculada con el ajuste de cuentas ante una posible situación de abuso sexual.