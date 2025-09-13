Un adolescente iba haciendo wheelie y provocó un accidente: dos menores heridas

Ocurrió en la localidad de Los Hornos, departamento de La Plata. Luego del impacto las víctimas recibieron atención médica y el adolescente se fugó.

La imprudencia de un adolescente desató un accidente este sábado en la localidad bonaerense de Los Hornos, departamento de La Plata. El joven iba haciendo "wheelie" en su moto y no vio a las víctimas, que que salían a hacer las compras.

El hecho se registró en la calle 55, entre 152 y 153. Las víctimas, una nena de 13 años y una bebé de seis meses, salían a hacer compras cuando fueron embestidas. Tras el impacto, el chico de 15 años se dio a la fuga, según informaron medios locales.

De acuerdo con diario El Día, la mayor de las víctimas sufrió una lesión en una pierna que requirió sutura , mientras que la bebé debió ser derivada al Hospital de Niños, donde permanece en sala intermedia en observación. Ambas se encuentran fuera de peligro.

Horas más tarde, el adolescente se presentó en la Comisaría Tercera acompañado de su madre para reconocer su participación en el episodio.

La causa, caratulada como “lesiones culposas”, quedó en manos de la UFI juvenil Nº1 de La Plata, a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, quien dispuso la notificación del menor y el avance de las diligencias judiciales correspondientes.

Según informó Infobae en comunicación con fuentes del caso, la fiscalía ordenó la realización de pericias mecánica y accidentológica planimétrica, así como la toma de declaración a testigos y la revisión de cámaras del lugar. También se llevará a cabo una pericia ambiental.

Además, agregaron que, aunque ambas menores se encuentran fuera de peligro, se solicitó un informe al médico de la Policía Científica sobre el carácter de las lesiones. Interviene el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de La Plata.

Otro accidente por maniobras imprudentes en provincia de Buenos Aires

En abril de este año, otro adolescente de 15 años, que conducía una Ford EcoSport, chocó de frente contra un Dodge 1500 en la intersección de Ruta 7 y calle Perú, en el partido de General Rodríguez. Como consecuencia del impacto, el conductor del auto, identificado como Néstor Daniel Muñoz, de 53 años, falleció en el acto.

Según informó Infobae, el menor, que es inimputable y que no está habilitado para manejar, quedó con una medida de seguridad restrictiva de la libertad y a disposición de un centro de detención que pertenece al organismo de Niñez de la provincia de Buenos Aires.

“Quedará allí por lo menos los primeros tres meses y, luego, seis meses más, dependiendo de la contención de los padres”, explicaron las fuentes consultadas por este medio en ese momento. Y aclararon que permanecería como máximo un año bajo la medida de seguridad restrictiva de su libertad.

Todo sucedió en la intersección de la Ruta 7 y Perú y la Ford Eco Sport que manejaba el chico se cruzó de carril y embistió de frente al Dodge 1500 que conducía Muñoz.

Hay cámaras de seguridad que captaron a la camioneta momentos antes del choque: hacía “maniobras imprudentes” a alta velocidad.

Muñoz murió en el acto a causa de las lesiones que le provocó el violento impacto, mientras que el chico quedó con heridas menores.