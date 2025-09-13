La decisión que tomó el Chino Darín tras el embarazo de Úrsula Corberó

La relación entre Chino Darín y Úrsula Corberó es una de las más admiradas del mundo del espectáculo y hoy se celebra un nuevo paso de su realción.

La relación entre Chino Darín y Úrsula Corberó es, desde hace años, una de las más admiradas del mundo del espectáculo. Lejos del ruido mediático y las constantes apariciones públicas que suelen caracterizar a otras parejas, ellos han construido un vínculo que se destaca por la solidez, la confianza mutua y el respeto por las carreras individuales de cada uno.

Todo comenzó en 2016, cuando coincidieron en un trabajo común, mientras grababan una serie. Desde entonces, la complicidad entre ambos fue creciendo hasta convertirse en una relación estable que ha sabido atravesar las exigencias profesionales y las distancias geográficas que imponían sus trabajos, repartidos entre Buenos Aires y Madrid. Con un estilo de vida discreto y alejado de los escándalos, han conseguido sostener un romance que inspira tanto a fanáticos como a colegas.

Hace apenas unos días, la pareja sorprendió al revelar que se encuentran en la espera de su primer hijo. Úrsula Corberó, con el carisma que la caracteriza, compartió en Instagram una imagen donde se la ve luciendo su incipiente pancita de embarazo con un mensaje claro y divertido: “Esto no es IA”. Rápidamente, la publicación se viralizó y despertó una ola de felicitaciones en ambas orillas del Atlántico.

Chino Darín, por su parte, se sumó a la alegría compartiendo la foto en sus historias, acompañada de emojis de corazones y sonrisas, confirmando así la noticia que emocionó tanto a fanáticos como a familiares. La reacción no tardó en llegar: Florencia Bas, madre de Chino y futura abuela, escribió un mensaje cargado de ternura en sus redes sociales: “Me explota el corazón de alegría y amor. ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí”. También Clara Darín, hermana del actor, se sumó a la celebración con un comentario afectuoso: “Mis pichonchitos”.

ursula en instagram

La postura del Chino Darín sobre el casamiento

En medio de este clima de felicidad, volvió a circular una entrevista en la que Chino Darín había sido consultado sobre la posibilidad de casarse. Su respuesta fue contundente: “Dije que no me casaría”. Lejos de generar polémica, estas palabras se alinean con la filosofía de vida que comparte con Úrsula.

La pareja ha demostrado que la solidez de un vínculo no depende de una formalidad legal o de una ceremonia. Después de casi una década juntos, han construido un proyecto de vida basado en la complicidad, el compromiso y ahora, en la llegada de un hijo que representa un nuevo capítulo en su historia. Esta mirada pone de relieve que para ellos la verdadera fortaleza está en lo cotidiano, en la confianza y en el amor que los une.

chino darin portada.jpg

Un amor que trasciende las pantallas

Chino y Úrsula son, sin dudas, una de las parejas más queridas tanto en España como en Argentina. Su historia demuestra que, incluso en un ambiente mediático exigente, es posible mantener la intimidad y al mismo tiempo compartir con el público momentos tan especiales como la noticia de una futura paternidad. Con la llegada de su primer hijo, no solo consolidan su relación, sino que también escriben un nuevo capítulo de amor, familia y complicidad que seguramente seguirá inspirando a muchos.