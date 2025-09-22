Otra vez terror en una escuela de Mendoza: alumno ingresó con un arma y amenazó a sus compañeros

El hecho ocurrió durante una clase y generó momentos de desesperación entre alumnos y docentes. La Policía logró controlar la situación.

El adolescente que llevó un arma a una escuela de Mendoza fue reducido por la policía.

La tranquilidad de una jornada escolar en una escuela de Guaymallén, Mendoza se transformó en minutos de angustia cuando un estudiante ingresó al aula con un arma y comenzó a amenazar a sus compañeros. Una docente, al advertir la gravedad del episodio, dio aviso inmediato al 911.

Tras el aviso, efectivos policiales llegaron al establecimiento y lograron contener al adolescente, evitando una tragedia mayor.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron que se trataba de una réplica y que el estudiante la entregó prácticamente en el momento.

El dramático episodio tuvo como protagonista a un alumno de la escuela 4-121 Técnicos Mendocinos.

Según trascendió, el adolescente de 15 años iba en colectivo hacia la institución educativa junto a una compañera cuando le mostró que tenía un arma adentro de la mochila.

Protocolo activado

La joven fue clave en el episodio, dado que unos minutos después de ese momento le avisó a su tía por celular para que advirtiera a la policía.

Cuando ambos llegaron al colegio ubicado en el cruce entre las calles Estrada y Cangallo, ya se había desplegado un operativo policial.

Según confirmó el director de Educación Técnica y Trabajo de Mendoza, Claudio Dagne, siguieron el protocolo y recibieron al menor de edad en la puerta del colegio junto a la directora del colegio y a personal de la Dirección de Apoyo Escolar (DAE).

Escuela. Mendoza

Para el momento en que los dos adolescentes llegaron, las autoridades ya le habían avisado a la familia del chico. Posteriormente, se confirmó que se trataba de una réplica de calibre 9 mm, sin municiones.

Una alumna de la escuela contó a medios locales que en el colectivo, el menor amenazó a compañeros y aseguró que cuando llegaran iba a sacar el arma.

Según informaron medios locales, las clases continuaron con normalidad, a pesar de que algunos padres retiraron a algunos chicos por temor.

Desde la DGE aseguraron que el joven no tenía antecedentes conflictivos en el colegio ni había registros previos de episodios similares.

En los próximos días, las autoridades anticiparon que se reforzarán las charlas y los talleres de concientización con los alumnos del curso y del resto de la escuela.

Una menor se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza

Este dramático episodio de la escuela de Guaymallén ocurre 12 días después de que una adolescente de 14 años se atrincherara con un arma en la escuela Marcelino Blanco de la localidad mendocina de La Paz.

En aquel caso, la estudiante estuvo seis horas atrincherada: llegó a las 9 de la mañana, sacó un arma 9 milímetros y disparó al aire al menos dos veces.

La policía recién pudo controlar la situación unos minutos antes de las 15. Cuando una mediadora logró calmar a la menor para que entregara el arma.

adolescente atrincherado escuela mendoza

Automáticamente, ingresó una ambulancia al colegio para asistirla y luego trasladarla al centro de salud ubicada en Guaymallén, donde todavía permanece internada.

De acuerdo a lo que explicaron los especialistas, la estudiante de la escuela Marcelino Blanco está bajo tratamiento, evaluación y acompañamiento de los equipos médicos pediátricos y de salud mental.

Estos dos hechos reavivan el debate sobre la seguridad dentro de los colegios.