Una orca solitaria "patrulla" la costa de una playa de Chubut desde hace tres semanas

Se la ve junto a la playa de Rada Tilly. Confirmaron que no llegó de Península Valdés sino desde el sur, pero por ahora no saben mucho más.

Sorpresa en Rada Tilly, Chubut, por la aparición de una orca solitaria.

La localidad balnearia de Rada Tilly, junto a la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut , se ve sorprendida desde fines de noviembre por la aparición de una orca solitaria que realiza saltos y recorre la costa, principalmente en la zona cercana al Área Natural Protegida Punta Marqués.

La actividad del animal no solo llama la atención de la gente, cuando está despuntando la temporada de verano, sino que también empieza a ser objeto de análisis científico, ya que no es común su presencia en soledad en las aguas del Golfo San Jorge.

"Es una orca que está patrullando la zona de Punta Marqués hace más o menos unas tres semanas", le explicó al medio comodorense Adnsur la bióloga Marina Riera, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ( UNPSJB ).

La científica confirmó que el ejemplar no forma parte de “ninguno de los grupos que están identificados en Península Valdés”, lo que sugiere la presencia de manadas o -en este caso- individuos que transitan otras rutas migratorias o de alimentación menos estudiadas hasta el momento en la Patagonia.

Arribó a Chubut desde Santa Cruz

A través del análisis de avistajes y con la colaboración entre investigadores de distintas provincias, se pudo reconstruir parte del derrotero que realizó este animal antes de llegar a la villa balnearia chubutense. Según la información que maneja la Universidad, la orca vino subiendo por el litoral atlántico, desde el sur.

"Se la vio en la zona de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, hace más o menos un mes", afirmó Riera.

El recorrido continuó hacia el norte, ingresando a las aguas de Chubut, e incluso cruzó el norte de Comodoro Rivadavia.

"Hace aproximadamente tres semanas se vio también en la zona de Caleta Córdova", indicó la bióloga. Dijo también que en ese lugar se observó que la orca estaba "junto a otros cuatro individuos", conformando una manada pequeña.

Posteriormente, cuando llegó a Rada Tilly, ya esa manada no existía. "Acá en la zona de Punta Marqués, (el animal) está solo patrullando. A veces se lo vio también alimentándose y saltando, tal como se ve en videos que circularon", dijo la investigadora.

Recomendaciones a bañistas y deportistas

Riera advirtió que “esporádicamente” se ven orcas “en la zona de Punta Marqués, pero que “no es algo frecuente ni diario". Y describió el área como una suerte de “supermercado natural” para estos depredadores, que buscan presas en los apostaderos de lobos marinos de un pelo.

Un aspecto que hace más difícil saber a qué se debe el comportamiento de este ejemplar es que, a diferencia de lo que ocurre en Península Valdés, en el Golfo San Jorge hay muy pocos estudios sobre las poblaciones que habitan o transitan el área.

"Mucho más información no podemos dar porque realmente es un objetivo futuro de investigación". Por ahora no tenemos mucha información sistematizada sobre grupos de orcas acá en la zona", reconoció la científica.

Teniendo en cuenta la intensa actividad náutica y de natación que se desarrolla en Rada Tilly, Riera recomendó “que no se acerquen

"La gente que tiene la oportunidad de verlo, que lo disfrute, no mucho más -aconsejó-. No es que va a ir a atacar ni nada por el estilo, pero siempre hay que mantener la precaución".