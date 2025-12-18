Emoción en Chubut: la mujer policía que sobrevivió 5 días en el desierto fue dada de alta

María José San Martín volvió a su casa 24 horas después del milagroso rescate . Se había perdido el sábado, luego de que su auto se encajó en la arena.

Un emotivo abrazo de la joven policía de Chubut al llegar a su casa, en la mañana de este jueves.

Este jueves , apenas 24 horas después de haber sido hallada milagrosamente con vida en medio del desierto, la policía María José San Martín recibió el alta médica del hospital rural de Sarmiento , en el sur de Chubut .

La joven había llegado en ambulancia e ingresada en camilla luego de haber pasado cinco días a la intemperie en medio del desierto , después de que su auto quedara atrapado en la arena y su compañera de viaje -otra agente de la fuerza provincial- la perdiera de vista en medio de una tormenta de viento.

Las imágenes que se conocieron al momento de su egreso del centro de salud captaron el instante en que arribó a su vivienda.

Allí, sus seres queridos la esperaban con abrazos cargados de emoción, lágrimas y muestras de afecto, en una escena que reflejó el alivio y la felicidad tras jornadas signadas por la angustia y en la que, en las horas previas a su aparición, el peor desenlace empezaba a parecer inevitable. Pero sucedió lo inesperado.

Un conocido de la familia había adelantado el miércoles por la tarde que la oficial de 25 años se hallaba en condición estable, aunque "un poco ida" por lo vivido.

Tomar la propia orina para sobrevivir

Lo “vivido” fue nada menos que pasar desde la mañana del sábado hasta la del miércoles siguiente deambulando sin rumbo en un territorio inhóspito, sin acceso a agua ni alimentos, y bebiendo su propia orina como estrategia para evitar la deshidratación, que también combatía con manteca de cacao.

Esa decisión extrema resultó determinante para que pudiera mantenerse con vida mientras buscaba infructuosamente ubicar la ruta 26 en la que había quedado encajado el Renault Logan.

No obstante, su preparación en técnicas de supervivencia adquirida en la fuerza policial le permitió a la agente soportar circunstancias extremas el tiempo necesario hasta que finalmente fue localizada.

María José San Martín - la policía perdida en Chubut al llegar al hospital de Sarmiento La policía José María San Martín al ser ingresada al hospital rural de Sarmiento, el miércoles a la mañana tras su aparición.

Poco después de su aparición, desde el Ministerio Público Fiscal habían detallado que en el momento del hallazgo "estaba deshidratada y lo primero que hizo fue pedir agua". También consignaron que María José parecía estar orientada pero que “no hizo otra manifestación” más allá del pedido de que le dieran de beber.

Lo cierto es que desde su aparición, el episodio de Majo, como la llaman en su círculo cercano, se transformó en un relato de resistencia, supervivencia y esperanza.

Los equipos de búsqueda habían trabajado sin pausa en un terreno complicado, en una carrera que fue cada vez más apremiante, porque más allá del intenso trabajo, no había resultados. En ncuatro días no surgió ni una sola pista y las posibilidades de encontrarla viva empezaban a desvanecerse.

“Es como que la tierra se tragó todo”, manifestó en ese momento de extrema angustia un allegado a la familia de María José que participaba en los rastrillajes.

La encontró un equipo de búsqueda de Chubut

El miércoles por la mañana, después de cinco días de incertidumbre y preocupación generalizada, las tareas de rastrillaje alcanzaron un desenlace favorable. La oficial fue localizada con vida mientras se desplazaba a pie en las cercanías del río Chico, no muy lejos del auto con el que había sufrido el percance.

Había estado todo el tiempo dando vueltas por el sector sin poder orientarse, debido a las condiciones del terreno en una laguna seca y a las condiciones climáticas. Los mismos factores que complicaban su búsqueda.

María José San Martín - búsqueda de la policía desaparecida en Chubut Durante cuatro días de búsqueda intensa, el operativo no había detectado una sola pista de la mujer policía que estaba desaparecida en Chubut.

Inicialmente se difundió que un paisano que circulaba por la zona la había descubierto y dado inmediato aviso a las autoridades.

Sin embargo, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, aclaró que la joven fue hallada por uno de los dos grupos de búsqueda que se habían desplegado para realizar las labores de rastrillaje.

"Hoy salió un grupo primero y otro después. El primer grupo fue para la zona noroeste. Ella aparentemente vio la caravana, detectó la ruta y se empezó a acercar. Así la vio el segundo grupo. Le dieron asistencia médica, la cargaron al vehículo y la llevaron al hospital. Los engranajes se aceitaron y funcionaron", detalló el funcionario.

En tanto, desde el Ministerio Público Fiscal habían detallado que fue hallada por un integrante del GEOP cuando iba caminando, consciente, en dirección a la ruta a unos 800 metros del auto del que se había bajado el sábado a la mañana junto a su compañera de viaje, que luego la perdió de vista y no supo más de ella. Ahora, al fin, pueden reencontrarse.