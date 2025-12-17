Chubut: la odisea de la mujer policía que apareció tras estar perdida cinco días

La encontró un paisano, que dio aviso a las autoridades. El sábado se había extraviado en medio de un temporal de viento y arena, en un área inhóspita.

Encontraron a María José San Martín, la policía que estaba desaparecida en Chubut.

Después de cinco días perdida en una zona inhóspita del sur de la provincia de Chubut , este miércoles por la mañana fue hallada con vida María José San Martín, la agente policial que el sábado pasado había desaparecido después de salir a buscar señal de celular en las inmediaciones de una ruta desierta.

San Martín integra la fuerza policial de la localidad de Sarmiento . El sábado último se perdió luego de que quedó encajado el auto en el que se trasladaba junto con una compañera por la Ruta Provincial 26 , una ruta de ripio que bordea el lado norte del enorme lago seco Colhué Huapi.

En medio de una tormenta de viento y arena , las dos agentes salieron a buscar algún lugar con señal de celular para pedir ayuda, y María José nunca regresó al vehículo.

En la mañana de este miércoles, un paisano la encontró mientras caminaba en las proximidades del río Chico, que cruza la Ruta Provincial 26.

María José San Martín, policía de Chubut desaparecida (1) María José San Martín, la policía de Chubut que apareció después de cinco días.

El hombre dio aviso de inmediato y rápidamente se trasladaron al lugar equipos de asistencia. San Martín fue llevada al Hospital Rural de Sarmiento, donde se le realizaron las evaluaciones médicas necesarias. Hasta el momento no se dio ninguna información oficial acerca de su estado de salud.

Chubut: en medio de la tormenta

Las tareas de búsqueda de San Martín se habían visto complicadas desde el comienzo por las severas condiciones climáticas y las propias características del lugar donde se perdió.

Se trata de una zona absolutamente despoblada, donde el fuerte viento levanta ráfagas de arena proveniente del fondo seco del lago, haciendo que muchas veces sea casi imposible movilizarse y ver.

Colhué Huapi, el lago seco de Chubut Colhué Huapi, un lago seco en una zona inhóspita de Chubut.

María José había salido el viernes 12 a las 20.30 de Sarmiento a bordo de un Renault Logan, acompañada por la cabo Jesica Amarilla, con destino a un yacimiento en el que debían realizar tareas de vigilancia.

Amarilla ya conocía el camino pero San Martín iba por primera vez.

Según informaron desde la Policía de Sarmiento, cerca de las 22.30 se cruzaron con el agente al que iban a relevar, quien les advirtió sobre el mal estado del camino y las difíciles condiciones climáticas.

“Les dijo que el camino estaba feo y que tuvieran cuidado”, contó Rita Barrionuevo, la fiscal a cargo de la investigación.

Cuando el vehículo quedó encajado en la arena del Colhué Huapi, en medio de un fuerte temporal de viento y polvo, las dos policías decidieron pasar la noche dentro del auto, ya que era casi imposible hacer otra cosa.

Por qué la búsqueda comenzó el domingo

El sábado cerca de las 15 el viento disminuyó levemente y entonces, las dos policías intentaron subir a un cerro cercano para buscar señal telefónica.

María José San Martín, la agente de la Policía de Chubut desaparecida Chubut: María José San Martín fue hallada por un paisano, cerca del río Chico.

Barrionuevo detalló que San Martín y Amarilla caminaron juntas unos 900 metros por un terreno irregular, donde era fácil tropezar o perder estabilidad. Amarilla iba unos pasos adelante.

En un momento, la cabo dejó de verla. Las ráfagas eran intensas y la visibilidad, mínima. Al advertir que estaba sola y ante las inclemencias cada vez peores, Amarilla regresó al Renault, donde permaneció resguardada durante aproximadamente dos horas en las que San Martín no apareció. Entonces salió en su búsqueda, tocó bocina varias veces y recorrió los alrededores, pero no halló a su compañera.

Aproximadamente a las 20.30 de ese sábado, otro policía que debía realizar el siguiente relevo pasó por el lugar y encontró a Amarilla sola. Juntos intentaron localizar a San Martín, pero el esfuerzo fue infructuoso. La situación fue comunicada a la Jefatura y, finalmente, en la tarde del domingo, se dio aviso formal a la Fiscalía, que tomó intervención directa y ordenó el despliegue del operativo de búsqueda.