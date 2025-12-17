Así hallaron a la policía perdida en Chubut: "Estaba consciente y lo primero que hizo fue pedir agua"

María José San Martín pasó cinco días perdida en un territorio desértico, en medio de tormentas de viento y arena. La encontraron a 800 metros de su auto.

María José San Martín, la policía de Chubut que fue hallada después de cinco días.

El titular del área de Prensa y Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal de Chubut en la localidad de Sarmiento , Jorge Juárez, dio detalles acerca del hallazgo de María José San Martín, la agente de Policía que estaba desaparecida desde el sábado por la tarde y fue encontrada en la mañana de este miércoles en las inmediaciones del lago seco Colhué Huapi.

“Lo que ocurrió es un milagro ”, admitió Juárez, tras la aparición de la mujer policía de 25 años a unos 800 metros de donde se había quedado atascado su automóvil el sábado último, muy cerca del lago hoy convertido prácticamente en un desierto de arena.

El representante de la Fiscalía confirmó, además, que quien encontró a San Martín fue un efectivo de uno de los grupos de fuerzas de seguridad que se encontraban afectados a los intensos operativos de rastrillaje que comenzaron el domingo y contaron con la participación de las fuerzas locales, de Comodoro Rivadavia , Policía Federal, perros rastreadores de los Bomberos Voluntarios de Trelew e incluso vecinos que se sumaron de manera voluntaria a la búsqueda.

"Esta mañana fue hallada por un integrante del GEOP, ella iba caminando, consciente, en dirección a la ruta a unos 800 metros del vehículo. Ahora está en observación en el hospital, estaba deshidratada y lo primero que hizo fue pedir agua", dijo, y añadió que la efectiva policial parecía estar orientada pero que “no hizo otra manifestación” más allá del pedido de que le dieran agua.

Encontraron a María José San Martín, la policía que estaba desaparecida en Chubut Encontraron a María José San Martín, la policía que estaba desaparecida en Chubut.

San Martín fue llevada al Hospital Rural de Sarmiento, donde se le realizaron las evaluaciones médicas necesarias. Hasta el momento no se dio ninguna información oficial acerca de su estado de salud.

"Ahora hay que esperar que se recupere, pueda estar con su familia y ahí saber más detalles de lo que pasó", agregó Juárez.

A merced del viento y la arena

María José San Martín integra la fuerza policial de la localidad de Sarmiento. El sábado último se perdió luego de que quedó encajado el auto en el que se trasladaba junto con una compañera, la cabo Jesica Amarilla, por la Ruta Provincial 26, una ruta de ripio que bordea el lado norte del enorme lago seco Colhué Huapi.

Habían salido el viernes 12 a las 20.30 de Sarmiento a bordo de un Renault Logan, acompañada por la cabo Jesica Amarilla, con destino a un yacimiento en el que debían realizar tareas de vigilancia.

Colhué Huapi, el lago seco de Chubut El extinto lago Colhué Huapi, un auténtico desierto en Chubut.

Cuando el vehículo quedó atascado en la arena del Colhué Huapi, en medio de un fuerte temporal de viento y polvo, las dos policías decidieron pasar la noche dentro del auto, ya que era casi imposible hacer otra cosa.

Por qué se demoró la búsqueda

El sábado cerca de las 15 el viento disminuyó levemente y entonces intentaron subir a un cerro cercano para buscar señal telefónica.

San Martín y Amarilla caminaron juntas unos 900 metros por un terreno irregular, donde era fácil tropezar o perder estabilidad. Amarilla iba unos pasos adelante.

En un momento, la cabo dejó de verla. Las ráfagas eran intensas y la visibilidad, mínima. Al advertir que estaba sola y ante las inclemencias cada vez peores, Amarilla regresó al Renault, donde permaneció resguardada durante aproximadamente dos horas en las que San Martín no apareció.

Entonces salió en su búsqueda, tocó bocina varias veces y recorrió los alrededores, pero no halló a su compañera. Horas más tarde, ella fue encontrada por otro policía de Sarmiento, que sin saber lo que había ocurrido, iba a relevarlas en su tarea de vigilancia, y en ese momento dieron aviso para iniciar los operativos de búsqueda que tuvieron este miércoles final positivo.