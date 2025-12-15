La sarna ovina avanza en Chubut y calculan que ya hay unos 100 mil animales afectados

Los focos se extienden en casi media provincia. Ante la falta de respuesta a la medicación, el SENASA debió apelar a tratamientos que se usaban décadas atrás.

El coordinador regional de Sanidad Animal del SENASA en la Patagonia Sur , Germán Rezanowicz, estimó en unos 100 mil los animales que ya se encuentran afectados por la sarna ovina en la provincia de Chubut . La epidemia llevó al SENASA a declarar la alerta sanitaria en la región hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo principal de que la enfermedad no llegue a Santa Cruz, provincia que desde 2023 está declarada libre de sarna ovina.

La alerta , formalizada a través de la Resolución 939/2025 del organismo encargado de la sanidad animal, fue dispuesta luego de que numerosas ovejas no respondieron al tratamiento mediante medicación inyectable, uno de los más habituales contra la sarna ovina.

Según indicó Rezanowicz, los primeros focos importantes de la enfermedad aparecieron en el noroeste de Chubut pero luego se extendieron a prácticamente la mitad del territorio provincial. El alerta abarca siete de los 15 departamentos chubutenses: Gastre, Telsen, Cushamen, Languiñeo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman.

El SENASA estableció en esos departamentos la obligatoriedad de denunciar la enfermedad para productores, veterinarios, transportistas y toda persona vinculada al sector.

Chubut: un parásito “absolutamente voraz”

“Teníamos focos activos en la parte noroeste de la provincia, pero aparecieron focos nuevos. Ante la posibilidad de que se contagien departamentos que hoy no tienen problemas y donde la cantidad de ovinos es muy importante, se tomó esta medida”, explicó el coordinador regional.

Rezanowicz explicó que la sarna ovina “no solo genera pérdidas en la lana porque destruye el vellón, sino también pérdidas en kilos. El animal desmejora mucho porque está permanentemente incómodo y, en algunos casos, hemos constatado muertes”.

Sarna ovina en Chubut.

Asimismo, subrayó que se advierte un efecto del parásito “bastante importante en cuanto a lo que afecta a la fisiología del animal. Es absolutamente voraz”, precisó.

La sarna ovina es una enfermedad parasitaria causada por el ácaro psoroptes ovis, que se contagia por contacto. “Hoy no hay ningún producto que tenga una eficacia del 100% (en su tratamiento). Las ivermectinas, que antes eran nuestro caballito de batalla, ya no tienen la eficacia necesaria”, indicó Rezanowicz.

Tratamientos de hace 40 años

La falta de respuesta a las inyecciones obligó a acudir a tratamientos mediante inmersión, que habían quedado prácticamente en desuso desde hace décadas.

El funcionario patagónico detalló que se trata del “único tratamiento efectivo”, con dos baños “utilizando un producto específico”, y admitió que “es volver casi cuarenta años atrás en el manejo sanitario”.

En cuanto al alcance del brote, Rezanowicz dijo que el número de animales comprometidos es importante y “ronda los 100 mil animales”. “Es una enfermedad que avanza más de lo que quisiéramos”, reconoció.

Por otra parte, resaltó que la epidemia en Chubut se está desarrollando en una época del año en la que solía ser menos habitual el impacto de la sarna ovina, y comentó, en ese sentido, que históricamente ocurría más “cuando la majada estaba junta, en invierno”.

“Este parásito no mide temporadas: hace daño todo el tiempo -advirtió Rezanowicz-. Un contagio de un día para otro ya puede mostrar efectos visibles en la majada. Es realmente muy agresivo”.