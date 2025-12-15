Misterio en Chubut: dos mujeres policías se separaron para buscar señal de celular y solo una regresó

Su auto se atascó en un camino desolado junto a un lago seco. El viento y la arena dificultan los rastrillajes, y temen que también haya afectado a la agente perdida.

La Policía de Chubut inició un intenso operativo de búsqueda de una agente que desapareció en la zona norte del lago seco Colhué Huapi, cerca de la localidad de Sarmiento , después de quedarse atascada con su vehículo en un lugar donde no había cobertura de celular y salir a caminar por los alrededores en busca de señal.

De acuerdo con lo que informó la propia fuerza de seguridad, la efectiva desaparecida es María José San Martín , de 26 años de edad.

El viernes último, iba con una compañera por un camino de la zona cuando el vehículo en el que se trasladaban quedó encallado en la arena.

Debía relevar a un compañero en la vigilancia de una empresa con sede al norte del Colhué Huapi, un lago seco.

Las agentes iban por la Ruta Provincial N°26, un trayecto que se desprende de la Ruta Nacional del mismo número. Mientras esta última pasa por el lado sur del lago, la Provincial lo hace por el norte. Yendo por ese camino de ripio, el automóvil se atascó en un banco de arena.

Colhué Huapi, el lago seco de Chubut Colhué Huapi, el lago seco de Chubut.

Después de varios intentos infructuosos de desencajarlo por su cuenta, decidieron pedir ayuda, pero como no tenían señal telefónica, empezaron a caminar, cada una por su lado, para ver si encontraban un lugar donde poder comunicarse.

Una sola de las dos agentes volvió al sitio donde estaba el vehículo. Dos días después del incidente se desplegó oficialmente un operativo de rastrillaje y tres días más tarde, aún se desconoce el paradero de San Martín.

Rastrillajes de la Policía de Chubut

Según informó la Policía de Chubut, la agente perdida mide aproximadamente 1,60 metro de estatura, es de contextura delgada, tez morena, tiene ojos marrones y cabello largo, lacio y de color castaño.

En el momento de su desaparición vestía un pantalón deportivo negro, zapatillas deportivas celestes y una campera policial negra con la inscripción “DPI CHUBUT” en letras amarillas.

Este domingo, la División Policial de Investigaciones desplegó un operativo con efectivos de la ciudad de Rawson y la asistencia de perros adiestrados de la División Canes.

Para este lunes estaba previsto un rastrillaje hasta 30 kilómetros a la redonda del lugar donde se quedó el auto en el que viajaban las policías.

María José San Martín, la agente de la Policía de Chubut desaparecida María José San Martín, la agente de la Policía de Chubut desaparecida.

Si bien el camino de ripio donde se perdió el rastro de la policía suele ser utilizado por pobladores rurales, pescadores y trabajadores de la zona, el paisaje que lo rodea es árido, desolado y con escasa vegetación.

Después de que el lago Colhué Huapi se secó totalmente, el sedimento del fondo quedó expuesto y se transformó en una fina arena que, impulsada por el viento que es casi una constante en la zona, reduce la visibilidad y puede afectar la respiración de quienes permanecen en el área por un tiempo prolongado.

Una cadena de oración

Las condiciones climáticas adversas y las ráfagas constantes representan una de las principales complicaciones para los equipos que trabajan en la zona.

El área también es hábitat de guanacos, zorros, piches e incluso pumas.

En principio, los rastrillajes se concentran especialmente en sectores elevados a los que se presume que la joven pudo haber intentado acceder en busca de señal para comunicarse.

Mientras tanto, la familia de María José realizó a través de redes sociales un pedido de cadena de oración, que comenzó a circular con fuerza y, a la vez, sirvió para que trascendiera su desaparición.

“Que Dios la proteja donde esté, le dé abrigo, fuerza y tranquilidad. Que los rescatistas y quienes la buscan sean guiados con claridad y sabiduría para encontrarla sana y salva. Que la Virgen y los ángeles la cubran con su manto y que pronto pueda volver con su familia”, dice la oración difundida a través de las redes.