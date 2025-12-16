Policía desaparecida en Chubut, un caso que empieza a parecerse al de los jubilados: "La tierra se tragó todo"

Lo dijo un familiar que participa en la búsqueda , tras días sin una pista de lo que le pasó a la agente que debió bajar del auto en plena tormenta de arena.

La búsqueda de la policía desaparecida en Chubut se realiza con camionetas, cuatriciclos y caballos, además de perros entrenados. Hasta el momento no hay pistas.

"Parece que la tierra se tragó todo". Así resumió Daniel, familiar de María José San Martín , la policía de 25 años que desapareció el viernes en las inmediaciones de Sarmiento , en el sur de Chubut , su impresión sobre un operativo de búsqueda que ya lleva casi cuatro días.

La frase sintetiza la desesperación y la incertidumbre que crece hora tras hora entre sus allegados, mientras los cuestionamientos sobre el accionar de las autoridades empiezan a recordar al caso de Pedro Krieger y Juana Morales , la pareja de jubilados que fue vista por última vez en en octubre y cuya camioneta fue hallada cerca de Camarones, en una zona inhóspita y encajada en el barrio.

En las primeras horas de búsqueda, la familia de San Martin pidió a la comunidad que haga una cadena de oración por la policía perdida. Pero transcurridos ya algunos días sin ningún dato, aparecieron algunas críticas al operativo.

"Ella desapareció el viernes y no le querían informar a la familia. Hicieron todo mal. Ella y su compañera iban a hacer un adicional de 24 horas a la empresa Petrominera y nunca llegaron. Se fueron en un vehículo a un lugar inhóspito, donde tenés que andar en camioneta. Dos mujeres solas", relató Daniel en diálogo con Buen Día Comodoro, por Seta TV.

"La única que quedó es la compañera. Las agarró una tormenta de viento y no se veía a dos metros. Y la verdad, nada, nada. Yo no sé qué pensar. Es todo muy raro", dijo con la voz casi quebrada.

María José San Martín, la agente de la Policía de Chubut desaparecida Majo se bajó del Renault Logan en el que iba con una compañera en medio de una tormenta de arena y no se supo más nada de ella.

El hombre también contó que, en el momento de la emergencia y al no poder encontrar a su compañera, la otra mujer policía realizó tres disparos al aire para marcar su posición. Pero nada sirivió.

Daniel incluso se mostró algo molesto con su proceder. "Yo no sé para qué los entrenan, cómo se separó de María José y la dejó sola. Ella es menudita", lamentó. También destacó que la agente desaparecida está muy entrenada y "es super ágil", y contó además que "tuvo un montón de condecoraciones".

Una "trampa" de viento y arena

El Renault Logan en el que viajaban quedó encajado en la arena, en un sector de muy difícil acceso en la zona de Colhué Huapi, a pocos kilómetros de Sarmiento. Una situación similar a la de los jubilados, pero en una zona totalmente distinta.

Fue entonces cuando María José decidió salir a caminar en busca de señal de celular para pedir ayuda. Desde ese momento, no se volvió a saber nada de ella.

El vehículo fue hallado en un área caracterizada por extensos bancos de arena, sin señalización clara y sin cobertura telefónica. Según informaron fuentes de la investigación al portal Río Mayo 1935, ese sector presenta condiciones particularmente adversas: arena volada, viento constante y escasa visibilidad que llegan a cubrir por momentos la traza del camino, dificultando la orientación incluso de quienes conocen el lugar.

El estado en que fue encontrado el auto indica que quedó inmovilizado, lo que habría obligado a sus ocupantes a descender con la intención de buscar ayuda en un entorno hostil y aislado. La ausencia de señal telefónica y la complejidad del terreno sumaron un factor crítico a una situación ya de por sí adversa.

Policía desaparecida en Chubut - El auto en la arena El portal Rio Mayo 1935 difundió la foto del lugar donde se encajó el auto en el que María José San Martín viajaba a hacer horas extra en una empresa.

A partir del hallazgo del vehículo, los equipos de rescate delimitaron la zona inicial de rastrillaje y ampliaron posteriormente el radio de búsqueda.

Las tareas se intensificaron con patrullajes terrestres, rastrillajes a pie, personal montado, drones y otros recursos, en un escenario donde el viento y la arena en suspensión continúan complicando el trabajo.

Sigue la búsqueda en Chubut

Las autoridades mantienen activo el Protocolo de Búsqueda de Personas y reforzaron el operativo con distintos medios, como dos perros entrenados en distintos tipos de búsqueda, para cubrir una superficie amplia y compleja.

Sin embargo, hasta el momento no se registraron novedades positivas sobre el paradero de la mujer policía.

El auto encajado se transformó en un elemento central para reconstruir lo ocurrido y orientar los esfuerzos en una zona donde cada detalle puede resultar determinante. La búsqueda continúa sin interrupciones, en busca de que esta búsqueda no se convierta también en un operativo perpetuo y con muy pocos resultados, como en el caso de Pedro y Juana.