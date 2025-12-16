Chubut: dos perros entrenados con diferentes habilidades buscan a la policía desaparecida

Son de la División Canes de los Bomberos de Trelew . María José San Martín está perdida desde el viernes en una zona árida e inhóspita del sur provincial.

Rocco, uno de los perros que buscarán a María José San Martín en Chubut.

Ante las dificultades que enfrenta el operativo de búsqueda de María José San Martín, la mujer policía de Chubut que desapareció el viernes último mientras, presuntamente, buscaba señal de celular en un lugar inhóspito del sur de la provincia, las autoridades judiciales decidieron reforzar el operativo con perros adiestrados en localización de personas.

Los dos animales que se suman a la búsqueda pertenecen a la división K9 de los Bomberos Voluntarios de Trelew, se llaman Rocco e Indio y no fueron entrenados de la misma manera sino que tienen habilidades complementarias.

Rocco -que ya participó de la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos de Comodoro Rivadavia - se especializa en grandes superficies, en tanto que Indio tiene entrenamiento en búsqueda de personas específicas.

La búsqueda, en el sur de Chubut

San Martín, de 25 años, desapareció el viernes último mientras se dirigía, junto con una compañera, a relevar un turno de guardia en una empresa ubicada en el lado norte del Colhué Huapi, un enorme lago seco situado cerca de la localidad de Sarmiento, entre la Ruta Nacional 26 y la Ruta Provincial 26.

Indio, uno de los perros que buscarán a la policía María José San Martín en Chubut Indio, uno de los perros que buscarán a la policía María José San Martín en Chubut.

Por esta última, de ripio, se dirigían al lugar cuando su automóvil quedó encajado en un banco de arena, en una zona completamente árida y despoblada. Sin cobertura telefónica, las dos agentes se separaron para buscar señal, y María José nunca regresó al vehículo.

El lugar donde presuntamente se perdió es especialmente desafiante por tratarse de una zona árida, donde se producen frecuentemente vendavales de arena por el viento que levanta el sustrato seco del fondo del lago, y poblada por fauna que incluye pumas y otros animales.

El cuartel de bomberos de Trelew confirmó su participación en la búsqueda ”a solicitud del Poder Judicial". La comitiva que viajó hacia la zona del valle de Sarmiento está compuesta por tres hombres y los dos perros.

Indio y Rocco

La incorporación de Rocco e Indio tiene que ver, precisamente, con que cada uno posee una especialidad distinta, lo que permite abordar la búsqueda desde diferentes estrategias.

Rocco está entrenado en búsqueda en grandes áreas. Esta disciplina se caracteriza porque el perro trabaja suelto, recorriendo grandes extensiones de terreno.

María José San Martín, policía de Chubut desaparecida (1) María José San Martín, policía de Chubut desaparecida.

Su objetivo no es seguir un rastro específico, sino captar las partículas de olor humano que se encuentran suspendidas en el aire. Cuando el perro detecta cualquier olor humano en la zona asignada, se dirige a la fuente y "marca" el lugar, ladrando o señalándole la ubicación a su guía.

Esta técnica es ideal para cubrir zonas abiertas, descampados o áreas rurales donde no se sabe con exactitud por dónde pudo haber pasado la persona.

Por su parte, Indio está entrenado en rastro específico. En este caso se le presenta al animal una prenda de vestir o un objeto que pertenezca a la persona buscada, para que le sienta el olor. El perro memoriza ese aroma particular y busca seguir la estela que la persona haya dejado a su paso, diferenciando ese rastro de cualquier otro.

Esta metodología puede resultar clave para intentar reconstruir el camino que pudo haber tomado María José San Martín.