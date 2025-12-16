Patagonia: en enero habrá cortes y desvíos en la Ruta 3 para arreglar un tramo donde se producen hundimientos

Tienen que cambiar un caño pluvial de 2 metros de diámetro en Comodoro Rivadavia . La obra se extenderá al menos dos semanas.

Roturas y hundimientos en la Ruta 3 a la altura del Paseo Costero de Comodoro Rivadavia.

La Dirección Nacional de Vialidad , junto con la municipalidad de Comodoro Rivadavia , realizará en enero de 2026 una obra de reparación que obligará a cortar la Ruta Nacional 3 en jurisdicción de esa ciudad de la provincia de Chubut .

Los trabajos serán para reemplazar un antiguo caño de desagüe pluvial que está roto y hace que se produzcan hundimientos y roturas en la superficie por las filtraciones .

De acuerdo con lo previsto, la obra y los desvíos se extenderán a lo largo de una quincena de enero, aproximadamente, si el clima es favorable.

La coordinación entre la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de Comodoro Rivadavia y Vialidad Nacional es necesaria debido a que la obra se realizará en un punto de la ruta ubicado dentro de la zona urbana de la ciudad chubutense.

En qué lugar de la Ruta 3 serán los desvíos

El pluvial soterrado de 1,9 metro de diámetro que deben reemplazar está en el extremo sur del Paseo Costero de Comodoro Rivadavia, a la altura del cruce de la Ruta Nacional 3 (avenida Hipólito Yrigoyen) con la calle Ramos Mejía.

En enero se llevará a cabo la reparación definitiva del Paseo Costero (Ruta 3) de Comodoro Rivadavia.

En este lugar, desde hace tiempo se observan hundimientos, roturas en la calzada y las baldosas y obras parciales de emergencia.

El conducto pluvial, construido hace varias décadas, se encuentra severamente corroído por el paso del tiempo y la acción de la sal. Esta corrosión generó fisuras por donde se filtra el agua de manera constante, haciendo que la superficie ceda, generando los peligrosos socavones que afectan la vereda y amenazan la estabilidad de la calzada en una vía por donde pasan muchísimos vehículos.

La complejidad de la obra no radica solo en la ingeniería sino en su impacto sobre el tránsito, al tener que trabajar sobre una arteria vital como la Ruta 3.

Por tal motivo, durante la última semana, funcionarios municipales se reunieron con representantes de Vialidad Nacional.

“El objetivo fue comenzar a coordinar con todas las áreas técnicas para poder realizar la obra. Vamos a tener que generar un corte de ruta para poder realizar el cambio del pluvial, por lo que hoy nos encontramos trabajando en las definiciones del operativo para ordenar el tránsito y reducir al máximo las molestias”, comentó Fernando Ostoich, secretario de Infraestructura local.

Por qué en enero

La decisión de trabajar en enero se tomó porque, si bien puede haber algo más de movimiento por el turismo -teniendo en cuenta que la Ruta Nacional 3 es una de las más importantes de la Patagonia-, las vacaciones escolares, la feria judicial y el receso veraniego en general son factores que hacen que disminuya la circulación de vehículos.

“Falta definir la fecha exacta porque dependemos del clima, pero será durante ese mes”, confirmó Ostoich.

En lo que respecta a la ejecución de la obra, Vialidad Nacional aportará los materiales mientras que el Municipio se hará cargo de los trabajos con fondos y maquinarias propias.

“Tenemos que cambiar el pluvial completo, porque está corroído y filtra agua por debajo, lo que lava el suelo y provoca que el paseo se hunda. Ya sufrimos varias roturas y ahora vamos a darle una solución definitiva”, explicó Ostoich.

Para esto deberán realizar la excavación total del sector afectado, retirar el caño dañado, colocar el nuevo conducto aportado por Nación y se construirá una nueva cámara de inspección. Finalmente, se realizará la reconstrucción de la vereda y la ciclovía del Paseo Costero.