Terminan las obras en el aeropuerto de Río Gallegos: la reapertura ya tiene fecha

La terminal aérea de Santa Cruz vuelve a operar tras casi cuatro meses de trabajos para reforzar la pista, renovar instalaciones y aumentar su capacidad.

Río Gallegos recuperará su conectividad aérea directa antes de las Fiestas. El Aeropuerto Internacional "Piloto Civil Norberto Fernández" tendrá su acto de reinauguración oficial el próximo lunes 22 de diciembre al mediodía .

Ese día, la infraestructura aeroportuaria solo recibirá vuelos oficiales o privados durante horario diurno, pero ya a las 0 horas del 23 de diciembre, en la previa de la Nochebuena, la pista quedará habilitada para servicios comerciales regulares.

El primer vuelo en llegar será de Aerolíneas Argentinas, que tocará tierra en la capital provincial cerca de las 02.00 de ese día. Una hora más tarde, alrededor de las 03.00, despegará con destino a Aeroparque, según precisó La Opinión Austral.

Justo a tiempo para el verano

Las obras arrancaron el 1° de septiembre y desde entonces, todas las operaciones aéreas se relocalizaron temporalmente en el Aeropuerto de El Calafate, mientras avanzaban simultáneamente las tareas en pista, plataforma y áreas de servicio.

La vuelta a la actividad de la terminal resultará clave para el movimiento turístico de fin de año y la temporada de verano.

De hecho, en esta temporada alta se prevé un aumento en la frecuencia de vuelos hacia y desde Buenos Aires, Comodoro Rivadavia y Ushuaia.

Las obras resultaban urgentes para que la terminal aérea pudiera seguir operando y brindar estos servicios reforzados. En una recorrida reciente de autoridades provinciales por la obra, la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci aseguró: “Estábamos a punto de que decidieran cerrar la pista por cuestiones de seguridad. Hacía más de 20 años que no había un reacondicionamiento de este tipo”.

La funcionaria también destacó el salto tecnológico que implican los trabajos realizados. "Se utilizó un tipo de material muy moderno, de tecnología alemana, que brinda mayor confort y seguridad en el aterrizaje. Es la segunda pista del país con estas características”, precisó.

Las mejoras en la pista de Río Gallegos

La intervención representa una de las más significativas en infraestructura aeroportuaria de Santa Cruz en los últimos años. Y forma parte del plan de modernización del sistema aeroportuario que impulsa el gobierno nacional.

El proyecto incluyó la reconstrucción completa de la pista principal, las calles de rodaje y la plataforma comercial. También se ejecutaron mejoras estructurales tanto en la terminal de pasajeros como en el área operativa.

En la previa del cierre, la concesionaria de la terminal difundió un pormenorizado detalle de cada uno de los trabajos que se reallizarían en la pista, que contemplan múltiples aspectos técnicos diferenciados por sectores.

En el sector hormigón, que abarca desde la identificación de hormigón hasta el comienzo del pavimento flexible, se pautó la demolición completa de la losa, seguida de excavación de caja, mejorado y perfilado.

Instalaron una base de hormigón con espesor promedio de 20 centímetros y una losa de hormigón simple con juntas y espesor promedio de 36 centímetros.

Aeropuerto Río Gallegos - obras pista Los trabajos en la pista del aeropuerto de Río Gallegos.

También tenían previsto construir una cabecera de viraje para aeronaves Clave C con márgenes pavimentados, lo que requeriría la utilización de 12.000 metros cúbicos de hormigón entre estructural y de base.

Para el sector pavimento flexible, los trabajos incluirían el fresado total de la mezcla asfáltica existente, la colocación de una base asfáltica con espesor variable promedio de 6 centímetros y una carpeta asfáltica de 4 centímetros de espesor. Este sector demandaría el empleo de 38.000 toneladas de asfalto.

En el sector hormigón de la Cabecera 25 habían previsto tareas de limpieza y sellado de juntas, limpieza y sellado de fisuras, además de la intervención de losas específicas que lo requieran.

Los trabajos generales contemplaban también la readecuación del balizamiento y señalamiento diurno, junto con la instalación de un sistema innovador de detección de hielo para el monitoreo superficial de la pista.

Reciclaje del viejo asfalto

Un dato distintivo de la planificación de los trabajos es que todo el material fresado —el asfalto removido de la pista anterior— fue reutilizado dentro del mismo predio aeroportuario.

Este material, obtenido al quitar la carpeta asfáltica preexistente, se trituró y luego se empleó para estabilizar y mejorar caminos internos. Esta práctica permite disminuir costos de obra y genera un impacto positivo en términos ambientales al evitar el descarte de grandes volúmenes que pueden ser aprovechados.

La remodelación de la terminal aérea requirió una inversión estimada en USD 30 millones, financiados por el Ministerio de Transporte de la Nación y la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000.