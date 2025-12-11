Chubut: cómo será la novedosa aerolínea que conectará localidades alejadas con Trelew

Se llamará Cross Wind y operará desde marzo o abril. La iniciativa privada busca revolucionar la conectividad local con pasajes accesibles. Los detalles.

El interior de Chubut está a punto de experimentar un cambio radical en su conectividad. Cross Wind , la primera aerolínea creada en Trelew , prepara su despegue para marzo de 2026 con vuelos hacia la meseta y la cordillera provincial. El proyecto, impulsado por el Aeroclub de la ciudad , ya completó las etapas más importantes del trámite administrativo ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) .

Fabio Orellano , director del Centro de Distribución del Aeroclub Trelew, confirmó en los últimos días a medios locales que la documentación está "muy avanzada" y que el lanzamiento oficial podría concretarse en marzo o, a más tardar, en abril de 2026 .

La propuesta representa un hito para la región, ya que se trata del primer emprendimiento aerocomercial exclusivamente trelewense para ofrecer vuelos comerciales regionales .

Las primeras rutas

Las primeras rutas programadas conectarán Trelew con Telsen, Gan Gan, Gastre y Paso del Sapo, localidades ubicadas en la meseta chubutense.

El esquema de desarrollo de la aerolíonea prevé que se expanda progresivamente hacia otros puntos del interior, incluyendo zonas como Paso de Indio y la costera Camarones, una vez que se completen los relevamientos técnicos y las habilitaciones necesarias para garantizar condiciones de seguridad operativa.

"Vamos a cambiar la mentalidad de la gente del interior (provincial)", sostuvo Orellano al explicar la filosofía del proyecto. El titular del aeroclub remarcó que la aviación debe convertirse en una alternativa accesible para quienes viven alejados de los centros urbanos, facilitando traslados que hoy demandan varias horas por ruta.

El servicio funcionará de manera mixta, transportando tanto pasajeros como carga. Durante el primer mes, los vuelos operarán "a requerimiento", respondiendo a la demanda específica de cada momento. Posteriormente, la empresa establecerá días y horarios fijos para brindar mayor previsibilidad a los usuarios.

Vuelos - aeroclub trelew - nueva aerolinea - cross wind Los vuelos se iniciarán con aeronaves pequeñas, al principio en base a la demanda y luego con días y horarios fijos.

En cuanto a las aeronaves, el plan contempla comenzar con aviones de pocas plazas, pero con flexibilidad para incorporar equipos más grandes según lo requiera la demanda. "Se puede conseguir aviones más grandes hasta 11 plazas", detalló el referente, y agregó: "Esto va a ser en etapas de menor a mayor y dependiendo de la demanda, vamos a ir creciendo, creciendo".

El costo de los pasajes aún está en proceso de definición. Orellano explicó que trabajan para que el servicio sea "lo más económico posible" para el usuario, considerando variables como el mantenimiento de las aeronaves, el combustible utilizado y los gastos de personal. La tarifa final surgirá de un análisis detallado de estos factores operativos.

Fuerte expectativa en Chubut

A decir de uno de los responsables del proyecto, la expectativa en las comunidades del interior superó cualquier pronóstico inicial. "Estoy muy sorprendido de la cantidad de gente que me ha llamado", reconoció Orellano sobre las consultas diarias sobre valores, disponibilidad y destinos posibles.

Ante ese fuerte interés, también adelantó que en febrero habrá una presentación pública formal del proyecto, previo al inicio de las operaciones.

Uno de los ejes centrales del proyecto es facilitar el traslado de profesionales de la salud y pacientes ambulatorios, una necesidad crítica en localidades donde el acceso a servicios médicos especializados implica viajes largos y complicados. Para garantizar la operatividad, cada localidad contará con un referente capacitado que informará sobre el estado de las pistas antes de cada vuelo.

En aquellos lugares donde no existe infraestructura aeroportuaria, el equipo del Aeroclub colaborará en el acondicionamiento de terrenos aptos, siempre cumpliendo con el marco normativo que exige la aviación civil. La estrategia es avanzar por etapas, evaluando la viabilidad operativa de cada destino antes de incorporarlo a la red de rutas.