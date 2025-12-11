Chubut: un encuentro de senderismo gratuito y apto para todos en un área natural protegida

Caminar, acampar y disfrutar del paisaje y de la fauna nativa en el Portal Bahía Bustamante es la propuesta. Cómo anotarse para participar.

Está abierta la inscripción gratuita para el 4º Encuentro de Senderismo Costero de Patagonia Azul, en la provincia de Chubut . Se trata de un recorrido de 12 kilómetros de dificultad moderada, acompañado por un guía local, pensado no solo para ejercitarse sino para disfrutar del entorno de una de las joyas de la costa provincial: el Portal Bahía Bustamante, ubicado entre la ciudad de Comodoro Rivadavia y la localidad de Camarones .

La travesía guiada da la posibilidad de realizar avistaje de fauna silvestre, conocer la flora y la geología multicolor e incluso, más allá de la caminata organizada, acampar, pasar el día entero e incluso la noche y recorrer otros lugares del Parque Provincial Patagonia Azul, un área natural protegida considerada reserva de biósfera por la UNESCO .

La caminata partirá del Centro de Interpretación Bahía Bustamante, el corazón del Portal Patagonia Azul, ubicado en una antigua casa construida en piedra, y tendrá como destino el Camping Arroyo Marea , un lugar con áreas de acampe agrestes y costeras, también de acceso gratuito, que cuenta con fogones, baños secos y un refugio comunitario.

La caminata

La salida del Encuentro de Senderismo será este sábado 13 de diciembre, y hay que estar temprano en el Centro de Interpretación porque el horario previsto para el inicio de la caminata es a las 9.

Bahia Bustamante - centro de interpretación Chubut: el Centro de Interpretación Bahía Bustamante.

Los atractivos principales pasan, sin duda, por la vida silvestre que se encuentra en su momento de mayor actividad y por los increíbles paisajes.

«Hay un combinado de playas doradas, como les decimos a esas playas de arena blanca, canto rodado y unas formaciones rocosas con colores que van desde el violeta y el rosa hasta el verde», cuenta María Mendizábal, coordinadora de desarrollo turístico de Patagonia Azul.

En lo que respecta a la fauna, el sendero se ubica como un pasillo natural entre dos mundos.

Si uno mira para el lado de la tierra, “es común ver a los guanacos y a los choiques, que acaban de tener sus charitos (crías)”, explica Mendizábal “En general vemos a los machos con entre tres y hasta 20 crías dando vueltas por ahí», agrega. También hay maras, zorros grises y, con algo de suerte, es posible encontrarse con algún esquivo zorro colorado.

Senderismo en el parque Patagonia Azul, de Chubut Senderismo en el parque Patagonia Azul, de Chubut.

Del lado opuesto, el espectáculo que ofrece el mar también es digno del mayor de los disfrutes. Con binoculares es posible detectar ostreros, chorlitos doble collar, patos vapor -la especie nativa del parque- y, tal vez, llevarse alguna grata sorpresa. “«Hay que estar bien atentos porque podemos ver soplidos de ballenas jorobadas. Ya las hemos visto en la zona», señala la coorinadora.

Chubut: más para disfrutar en los alrededores

Por supuesto, no se trata de terminar la caminata e irse sino aprovechar todo lo posible. «La idea es pasar todo el día y, obviamente, el que tiene tiempo y ganas puede quedarse», sugiere Mendizábal.

Portal Bahia Bustamante - Patagonia Azul - Chubut Portal Bahía Bustamante, en el Parque Provincial Patagonia Azul, de Chubut.

Las posibilidades, si uno va a estar más de un día, son acampar en Arroyo Marea, alojarse en Marisma Camps, en el lodge del Portal Bahía Bustamante, o buscar hospedaje en la localidad de Camarones o en el Portal Isla Leones.

«La gente puede quedarse un día más para disfrutar de todo lo que tenemos por la región: ir a la pingüinera del Cabo Dos Bahías, salir a navegar hacia las islas blancas para hacer avistaje de toninas, conocer el famoso Faro Leones o hacer otros caminos del parque provincial», detalla la organizadora.

La inscripción para la caminata se realiza online. Hay que llevar vianda y al menos dos litros de agua por persona, y se recomienda usar calzado de trekking, abrigo en capas (estilo “cebolla”), gorro y protector solar.