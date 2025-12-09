Un documental de National Geographic muestra una colonia de más de 2.000 ballenas gigantes en Chubut

Filmado en el Golfo San Jorge , “Sei, la ballena desconocida”, exhibe las primeras imágenes tomadas en todo el mundo de esta especie.

Las ballenas sei llegan a la costa de Chubut en los meses en los cuales se aleja la ballena franca austral.

“Sei, la ballena desconocida”, es el título de un documental filmado en la Patagonia argentina, en las aguas del Golfo San Jorge , junto a la costa de la provincia de Chubut , e inició este lunes en Rada Tilly su ronda de preestreno, que continuará este martes en Comodoro Rivadavia y el jueves en la ciudad de Buenos Aires.

El título no miente en absoluto: hasta hace algunos años se sabía muy poco de la ballena sei, la tercera más grande del mundo, considerada una de las “gigantes” del planeta y también una de las especies más enigmáticas.

Cada año, a fines del verano, una colonia de ballenas sei migra hacia el Golfo San Jorge, entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly , y se queda allí hasta el comienzo de la primavera.

El documental fue realizado en colaboración por la productora argentina Jumara Films y National Geographic Pristine Seas. Recorre el proceso que permitió registrar por primera vez en la historia el comportamiento de esta especie, declarada en peligro de extinción luego de que, a mediados del siglo pasado, fue víctima de la caza masiva.

Juan María Raggio y Mariano Fernández, de Jumara Films, dirigieron la película de 30 minutos de duración, con la producción ejecutiva de Enric Sala y Scott Ressler, de National Geographic.

Imágenes únicas

“Hasta ahora, la ballena Sei era casi un misterio. De ésta ballena no se sabía nada. Está en peligro de extinción. Se las solía cruzar en el océano pero no se sabía dónde iban o qué hacían”, agregó.

Un estudio realizado por el biólogo Mariano Coscarella, investigador independiente del Conicet, que les colocó GPS a algunos ejemplares, logró confirmar la llegada de las ballenas sei al Golfo San Jorge en grandes concentraciones.

“Se descubrió que empiezan a arribar en marzo. Se quedan cuatro, cinco, o seis meses ahí, alimentándose. Son más de dos mil o dos mil quinientas ballenas. Eso es asombroso”, explicó Raggio.

“Creo que la gente va a sentir asombro -adelantó el realizador-. Van a ver algo súper lindo en imágenes y van a conocer una historia que está a metros de sus casas”.

El equipo de filmación hizo base en Rada Tilly y permaneció allí durante 25 días. Participaron entre 15 y 20 especialistas, tres lanchas, drones, cámaras submarinas y científicos.

Colaboraron los guardaparques de Punta Marqués, reconocidos por su manejo de drones y tras la campaña, el equipo dedicó un año entero a procesar imágenes, el sonido y la edición.

En este documental se podrá ver a las sei nadando bajo el agua e incluso alimentándose. Ninguna de las dos cosas tiene antecedente en el mundo. “Nunca se había filmado esta ballena bajo el agua. Logramos las primeras filmaciones de esta especie en toda la historia”, celebró Raggio. “Las ballenas comiendo bogavante con imágenes únicas, muy lindas”. agregó.

Potencial turístico para Chubut

El director enfatizó la posibilidad de ayudar a que la región revalorice el tesoro que posee.

“Tienen un potencial único. La ballena sei es el llamador principal, pero alrededor hay delfín nariz de botella, delfín oscuro, tonina overa, ballena franca, jorobada, orcas, elefantes marinos y un mundo enorme para que Comodoro Rivadavia mire al mar”, destacó.

El estreno absoluto de “Sei, la ballena desconocida” fue el lunes 8 de diciembre en el Centro Cultural Rada Tilly.

Este martes lo presentarán a las 19.30 en el Teatro Español de Comodoro Rivadavia (con entrada gratuita mediante inscripción previa online) y el jueves a la misma hora, en el Centro Cultural de la Ciencia, de Buenos Aires.