Chubut: PAMI dejó sin cobertura a un chico que operaron tres veces por un tumor y quedó con discapacidad

Se enteró el día que cumplió 21 años. Desde hace 24 días su familia busca desesperadamente cubrir más de $800.000 mensuales en medicación que para él es vital.

A Axel le detectaron un tumor cerebral en 2018 y además de los gastos en medicación, debe afrontar traslados frecuentes de Chubut a Buenos Aires para seguir su tratamiento.

Ely Schlebusch , una vecina de Comodoro Rivadavia, en Chubut , y madre de un chico que padece una grave enfermedad, denunció públicamente una situación que calificó como "desesperante", luego de que, 24 días atrás, la obra social PAMI dejó sin cobertura a su hijo Axel, pese a que cuenta con el certificado de discapacidad vigente y lucha contra una compleja situación de salud que demanda medicación permanente.

El joven atraviesa secuelas graves tras haber sido intervenido quirúrgicamente en tres ocasiones por un tumor cerebral que le detectaron en 2018 .

Desde entonces, debe viajar cada cuatro meses a Buenos Aires para realizarse controles médicos y requiere tratamiento de por vida tanto en la Capital como en la ciudad patagónica donde vive con su familia.

De baja en el día del cumpleaños

La imprevista baja del servicio se concretó el 12 de noviembre, justo el día en que Axel cumplió los 21 años que marcan la mayoría de edad emancipatoria.

Según explicó su madre, la obra social suspendió la prestación "sin avisar ni pedir ningún papel", argumentando que el certificado de discapacidad del joven no estaba cargado en el sistema.

Sin embargo, la familia asegura que el documento se encuentra vigente hasta el año 2031 y que Axel continúa legalmente bajo tutela de su padre jubilado, condición que debería garantizar la continuidad de la afiliación.

"A mi hijo le descubrieron un tumor cerebral en el año 2018. Desde esa fecha hasta ahora tuvo 3 operaciones y debe ir a hacerse controles a Buenos Aires cada 4 meses", relató Schlebusch en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

La preocupación de una madre en Chubut

La madre detalló que Axel depende de drogas esenciales como desmopresina, hidrocortisona, levotiroxina y anticonvulsivos. La situación se vuelve crítica considerando los gastos que implica: solo la primera tiene un costo superior a los $500.000 por mes, ya que el frasco alcanza para 30 días de uso.

Los gastos totales en fármacos superan los $800.000 mensuales, una cifra que la familia no puede afrontar sin la cobertura de la obra social. La mujer, además, alertó sobre los riesgos de interrumpir la medicación de su hijo. “Si él no toma el anticonvulsivo, le puede agarrar una convulsión fuerte que lo debilita un montón", explicó. No es la única amenaza. “Le puede agarrar un edema cerebral", agregó refiriéndose a la eventual falta de otro de los fármacos fundamentales para su hijo.

Cuando desde PAMI les indicaron el supuesto origen del problema, la familia presentó nuevamente toda la documentación requerida. "Pero ya pasaron 21 días y no tenemos respuestas", señaló Schlebusch. "Axel no puede quedarse sin obra social", reiteró..

Como viene haciendo desde hace años, la madre del joven vende comida para solventar con recursos propios el tratamiento médico de su hijo. Pero su actividad no alcanza para cubrirlos sin los descuentos que llevan los costos a las nubes.

"Mi hijo es como un niño; necesita cuidados de por vida. Yo voy a defender sus derechos siempre. Pero hoy no sé cómo seguir. Es su salud y su vida", concluyó la angustiada madre en sus declaraciones públicas.

La difusión del caso apunta a pedir ayuda a que quienes puedan dar una mano con medicamentos o ayuda económica. En el último caso, piden hacer el aporte al alias elida.183.elixir.mp o comunicándose al celular 54-297-5025244.