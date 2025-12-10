Chubut: se incendia una zona intangible de otro parque nacional

Al foco activo en Lago Puelo se sumó otro en el Parque Los Alerces. Creen que también en este caso fue provocado por la caída de un rayo.

Con el fuego activo y más de 3.000 hectáreas afectadas en la zona del Parque Nacional Lago Puelo, otro foco de incendio se desató en un área protegida de la provincia de Chubut .

El nuevo incendio forestal se inició este martes, presuntamente por la caída de un rayo, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en el brazo sur del Lago Menéndez, en una zona catalogada como intangible y considerada el sector de mayor importancia natural del área protegida.

De acuerdo con lo expresado por el intendente del Parque Nacional, Danilo Hernández Otaño, el foco habría sido causado “casi con seguridad por un rayo ”, de manera similar a lo ocurrido hace ya nueve días en la zona cordillerana de El Turbio, en Lago Puelo.

Más allá de estas presunciones, la investigación oficial sobre el inicio del fuego está en curso y se esperan los resultados de los peritajes.

Chubut: fuego en una zona de muy difícil acceso

El intendente confirmó que el sector afectado es "la más valiosa del Parque desde el punto de vista ecológico" pero, por otro lado, aclaró que "no hay en riesgo viviendas de pobladores o de guardaparques” ya que “ahí no vive nadie".

La primera columna de humo se observó en la mañana de este martes, lo que activó el despliegue de equipos de brigadistas y guardaparques con el apoyo de un avión hidrante y un helicóptero, únicos medios para llegar con agua al lugar ya que la vegetación densa y la falta de caminos accesibles condicionan el avance de las cuadrillas.

Al ser una zona intangible del parque, el incendio se desarrolla en en sectores de protección estricta donde la intervención humana es limitada, dificultando el acceso de los equipos y complicando las tareas de extinción.

“Es un lugar muy complicado para trabajar. Hay que ir abriendo camino mientras se sube, y el incendio está prácticamente más cerca de la cumbre que de la costa”, explicó el jefe de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Los Alerces, Mario Cárdenas.

En el lugar donde se inició el fuego predomina un bosque alto de coihue, acompañado por caña colihue. Aunque se trata de un ambiente naturalmente húmedo, Cárdenas puntualizó que la región atraviesa un año de fuerte sequía y déficit hídrico, lo que vuelve más vulnerable al ecosistema. “Con lo seco que está todo, cualquier descarga genera riesgo”, advirtió.

A la espera de una ayuda del clima

Según anticiparon las autoridades, será determinante el factor climático, ya que la posibilidad de que haya viento durante esta tarde podría dificultar el combate contra el fuego.

La previsión del Servicio Meteorológico Nacional para la tarde de este miércoles en la región afectada es de vientos de hasta 19 kilómetros por hora.

Se mantiene también la expectativa por el ingreso de un frente frío hacia el final de la semana, que podría aportar lluvias leves, un panorama favorable ya que aportaría humedad al agua afectada.

Hace casi dos años se había producido el último incendio significativo en el Parque Nacional Los Alerces, cuando el fuego consumió miles de hectáreas dentro de los límites del parque y en sus inmediaciones.

A lo largo de 2024 y a principios de 2025 también hubo numerosos casos que obligaron a desplegar brigadistas, apoyo aéreo y coordinación entre jurisdicciones, con daños que alcanzaron áreas protegidas y bosques nativos de gran valor patrimonial.