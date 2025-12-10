Riesgoso rescate en Comodoro Rivadavia: un perro quedó atrapado por la marea y dos jóvenes lograron salvarlo

La pareja cruzó toda la ciudad en emergencia y se lanzó al mar casi sin saber nadar. Tras la difícil maniobra, ambos debieron ser asistidos. El video.

Nadia Mazza, la rescatista independiente de Comodoro Rivadavia, en plena maniobra frente a la costanera.

El perro estaba solo e indefenso sobre una pequeña roca , la única que aún quedaba sobre el agua. La marea subía amenazante en la Costanera de Comodoro Rivadavia , en cercanías de la avenida Ducos, y el animal luchaba por mantenerse de pie, mientras la gente pasaba y observaba la escena. En cuestión de minutos el agua lo alcanzaría por completo, dee no ser por la valentía de una joven pareja de rescatistas independientes.

Su misión se inició el martes a la tarde, luego de que Érica Sánchez, periodista y rescatista local, les envió una foto del perro callejero en emergencia a Nadia Mazza y Mauro Barrientos . "Decía que la gente pasaba y veía que el perrito quería caminar y se desplomaba", contó la joven.

Juntos, los integrantes de un grupo de rescate de animales independientes atravesaron la ciudad desde la zona norte , en Kilómetro 8 , "lo más rápido posible" para llegar antes de que avanzara la marea.

Cruzar Comodoro Rivadavia en una carrera contra el tiempo

Según indicó la policía, antes de partir rumbo a la costanera, los jóvenes dieron aviso acudirían de manera urgente y que podrían atravesar semáforos en rojo para llegar a tiempo.

Al arribar al lugar, no dudaron en bajar a la zona rocosa y meterse al agua, a pesar de casi no saber nadar. "Era la desesperación de salvarlo", explicó Nadia a Diario Crónica luego de la arriesgada proeza.

Reel Comodoro Rivadavia - rescataron a un perro atrapado por la marea en una pequeña roca

Trabajosamente, como se observa en el video que difundieron medios locales y se publicó en las redes, los jovenes lucharon varios minutos para tratar de acercar al animal, que estaba conmocionado pero sin lesiones graves, hasta la orilla.

En las imágenes se ve a la chica con dificultades para sostener al perro en brazos. El animal, asustado, por momentos lograba liberarse y desesperado, encaraba nuevamente rumbo a la roca que identificaba como su único resguardo. Con todo, los jóvenes finalmente lograron arrimarlo a una zona segura.

Sin embargo, los tres quedaron atrapados en el sector bajo del paseo costero, sin poder volver a subir por sus propios medios debido a la marea y a las condiciones del terreno, sumados al cansancio.

Operativo de emergencia

Fue entonces cuando se convocó a Bomberos Voluntarios, Guardavidas, Policía y Defensa Civil, que acudieron inmediatamente y trabajaron de manera coordinada para lograr que ambos regresaran a la costa con el animal.

Una vez asistidos y ya en tierra firme, se solicitó la presencia de una ambulancia debido a que Nadia manifestó sentirse mareada producto del esfuerzo y el estrés de la maniobra.

Rescate de un perro atrapado por la marea en Comodoro Rivadavia - Nadia La joven rescatista sufrió un corte en una mano y quedó exhausta tras el rescate del perro callejero.

Además, la joven sufrió un corte en la mano durante el rescate. Los profesionales médicos evaluaron su estado y determinaron que no presentaba lesiones de gravedad, aunque permaneció en observación preventiva.

"Nosotros salvamos al perro, pero ellos nos salvaron a nosotros", reconoció la joven tras el operativo.

Un guardavidas que participó del rescate confirmó que "todos están bien" y destacó la rápida coordinación de los equipos de emergencia.

Una vez que los jóvenes fueron rescatados, personal que permanecía en el lugar logró asistir también al perro, que finalmente salió por sus propios medios antes de escapar del sector. Aunque no logró ser retenido para su identificación, quedó a salvo gracias a la valentía de los jóvenes rescatistas.