Beto, el perro de Comodoro Rivadavia al que robaron y vendieron pero pudo volver con su dueña: ¿cómo hizo?

“Metió la mano por una rendija del portón y se lo robó”, contó Eliana. En su pedido de ayuda, relató también que el ladrón “se fue corriendo” y que vestía un pantalón negro y una campera azul con franjas verdes en los brazos. También mostró una imagen tomada por una cámara de seguridad en la que se llegaba a ver la borrosa figura del delincuente.

El mismo miércoles pero más tarde, la historia tuvo final feliz, gracias al buen corazón de otra mujer que también padeció las malas artes del mismo malviviente.

Eliana Rodríguez Beto.jpg Eliana Rodríguez con Beto en brazos, tras el reencuentro en una plaza de Comodoro Rivadavia.

Tras ver la publicación en las redes y en medios locales, una mujer contactó a Eliana y le contó que había comprado a Beto en una plaza pero en cuanto se enteró de lo que había ocurrido, decidió devolvérselo a su dueña.

“Estábamos en la comisaría cuando me mandaron un mensaje por Facebook, diciéndome que una chica había comprado el perrito en la plaza de YPF y que lo quería devolver porque vio las publicaciones sobre el tema”, contó la vecina del barrio Juan XXIII.

“Me contacté con esa persona y me comentó que se lo vendieron dos chicos y que ella se lo quiso regalar a su bebé que está por cumplir un año”, agregó.

Al principio dudó, pensando que podía ser un intento de engañarla, ya que luego de que contó que le habían robado al perro del patio de su casa, había recibido mensajes de estafadores que buscaron sacarle dinero.

“Me habían llamado dos veces pidiéndome plata. Querían que les hiciera una transferencia, pero cuando pedí fotos o que hicieran una videollamada se negaron. Por eso tenía miedo, porque no sabía con quién nos íbamos a encontrar. Pero todo salió bien”, se alegró Eliana.

El reencuentro

En la noche del miércoles, en la misma plaza de Comodoro donde la mujer había comprado al perro por $60.000, y a dos cuadras de donde había sido robado, se encontraron las dos mujeres.

“La chica vino con su marido y su bebé. Le entregamos el dinero que había gastado más un extra por el gesto de devolverlo”, contó la dueña de Beto.

“Cuando el perrito me vio, se vino conmigo y lloró hasta que llegamos a casa. No me quería soltar”, agregó

Eliana adelantó que ya tiene turno en la veterinaria para chequear que todo esté bien pero, por lo pronto, la familia de Beto está tranquila porque come, corre y se comporta como siempre. “Ya está jugando con sus dos hermanitas”, aseguró.