Chubut: un camión chileno volcó en la ruta 40 y en unas horas lo desmantelaron

El chofer debió ser hospitalizado y el vehículo quedó solo y sin custodia en medio de la nada. Cuando lo fueron a buscar, estaba irreconocible.

Así encontraron al camión después del vuelco en la ruta 40, cerca de la localidad de Río Mayo, en el sudoeste de Chubut.

Un camionero de origen chileno que transitaba rumbo a Punta Arenas vivió una verdadera pesadilla en la ruta 40 , a la altura de Chubut , .tras protagonizar un accidente y luego de ser trasladado a un hospital, sufrir un saqueo: desconocidos aprovecharon que el vehículo quedó solo y sin custodia al costado del camino para desmantelarlo por completo.

El siniestro se produjo 25 kilómetros al sur de la localidad de Río Mayo , muy cerca del cruce con la Ruta Nacional 260 que lleva a Lago Blanco , en la zona sudoeste de la provincia.

El conductor del vehículo, que iba sin el acoplado y sin carga, explicó que una de las ruedas se trabó de forma inesperada, lo que le hizo perder el control. La unidad se despistó y terminó volcada a la vera de la ruta. Otros choferes que minutos después pasaron por el lugar auxiliaron al damnificado y lo trasladaron hasta el Hospital Río Mayo .

En el centro asistencial, el chofer recibió atención por múltiples traumatismos y le realizaron una sutura en el cuero cabelludo. De todos modos, las heridas no fueron de consideración y rápidamente le dieron el alta médica. Pero sus problemas no terminaron allí.

Un camión a la buena de Dios

Después del accidente, el camión quedó tirado al costado de la ruta sin ningún tipo de vigilancia, aparentemente por la menor disponibilidad en el marco de un fin de semana largo por el feriado del lunes.

A esto se agregó la dificultad para conseguir un servicio de grúa de manera inmediata en una zona tan alejada, para poder retirar el camión accidentado.

Lo cierto es que cuando compañeros del transportista volvieron al lugar del incidente, recién el miércoles, para revisar cómo estaba el vehículo, se toparon con una escena devastadora. El camión había sido completamente desmantelado por personas que aún no fueron identificadas.

Hospital de Rio Mayo - Chubut El camionero chileno fue trasladado hasta el Hospital de Río Mayo por otros choferes que pasaron por el lugar.

De acuerdo con información del portal Río Mayo 1935, los ladrones se aprovecharon de lo aislado del lugar para llevarcon total impúnidad todo tipo de piezas del vehículo, incluidas las ruedas. Toda autoparte que pudiera ser desmontada, desapareción.

El robo fue tan minucioso y exhaustivo que, a los ojos de los camioneros que fueron a buscarla, la unidad quedó prácticamente irreconocible.

Recién este jueves el vehículo siniestrado pudo ser cargado en otro camión para continuar el viaje hacia Chile, aunque ya sin gran parte de sus piezas originales, perdidas por el flagrante saqueo.

El hecho reacitvó la preocupación en el sector de los transportistas y también entre los habitantes de la región, donde remarcan que los coneductores quedan en una situación de extrema vulnerabilidad cuando tienen accidentes en estas extensas zonas despobladas de la Patagonia, donde conseguir ayuda puede llevar varias horas o incluso días.

Hasta el momento, no se informó si el camionero chileno o la empresa transportista realizó una denuncia formal ante las autoridades por el saqueo al vehículo. Tampoco se confirmó si la policía inició investigaciones para dar con los autores del desmantelamiento.

Accidente fatal y saqueo en la ruta 40

El caso de las cercanías de Río Mayo no es el primero en la ruta 40 a la altura de Chubut. En mayo de este año, a unos 50 kilómetros de Esquel, tras un grave accidente en el que volcó y murió un camionero, la mercadería que transportaba -principalmente, embutidos y pollos congelados- fue saqueada por gente que llegó al lugar antes de que la Policía la secuestrara y destruyera de acuerdo con los protocolos de seguridad alimentaria.

Las imágenes del momento en el que numerosas personas cargaban y se llevaban los alimentos en automóviles y vehículos de carga, algunos precarios y otros más modernos, fueron fotografiadas y filmadas por un chofer del Hospital Zonal Esquel que pasó por el lugar y las publicó en su cuenta de Facebook junto a la irónica leyenda “Los más humildes de la ciudad fueron por mercadería”. Rápidamente se hicieron virales.

Murió en un vuelco en Chubut y le saquearon los pollos.mp4

El vuelco fatal en se había producido durante la mañana , entre las 8 y las 9, sobre la ruta 40 en dirección a la zona de Epuyén.La tragedia se desató cuando el camión de transporte de alimentos congelados perdió el control en una zona de curvas pronunciadas, a la altura del puente del arroyo Mayoco.

El vehículo, un camión Scania, impactó contra el guardarraíl y terminó desbarrancándose por un desnivel y causando la muerte del conductor, que viajaba solo. Más tarde, usuarios de Facebook difundieron indignados algunas publicaciones en la red social, en las que ofrecían a la venta mercadería saqueada, sacando provecho de una tragedia.