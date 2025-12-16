Julieta Corroza integrará la Comisión de Energía en el Senado

La representante de la Neuquinidad dijo que esto no implica ningún tipo de alianza y que el espacio va a mantener su independencia política.

La senadora por La Neuquinidad , Julieta Corroza , integrará la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara Alta del Congreso de la Nación, cargo importante que en su omento ocuparon otros legisladores en representación de Neuquén, a partir de lo que significa para la provincia de Vaca Muerta, considerada el motor energético del país.

La propuesta fue remitida a la presidenta del Senado y vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, en una nota que firmaron distintos presidentes de bloques y que expresa la voluntad de 44 legisladores de esa Cámara.

Consultada al respecto, Corroza, explicó que esa propuesta, que obviamente incluye a senadores otros bloques, no implica ningún tipo de alianza y que La Neuquinidad va a mantener su independencia política, ya que esa es la mejor forma de defender los intereses de la provincia del Neuquén y los derechos de quienes habitan en ella. “Como ya lo he dicho, mi prioridad es Neuquén”, dijo.

Patricia Bullrich (LLA), Eduardo Vischi (UCR), Martín Goering (PRO), Luis Juez (Frente Cívico por Córdoba), Beatriz Avila (Independencia), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Natalia Gadano (Santa Cruz), Carlos Arce (Renovador de la Concordia Social), Flavia Royón (Primero los Salteños), Carlos Espinola (Unidad Federal) y la propia Corroza, son quienes firmaron la nota.

Las otras propuestas

Otras dos de las firmantes, Bullrich y Royón, también fueron propuestas para integrar la comisión que luego definirá quien tendrá la responsabilidad de presidirla.

Desde que el gobernador Rolando Figueroa asumió en sus funciones (en diciembre de 2023), puso en marcha, según se indicó desde el Gobierno, un plan de ampliación e inversiones para acelerar las producciones de petróleo y gas, estrategia que “ya dio sus frutos pero que avanza hacia una nueva etapa. Es por esto y por la defensa de los recursos de la provincia que el protagonismo de Corroza en esa comisión será fundamental”. “No llegamos acá para que las cosas sigan como están”, había dicho la exministra en su momento respecto a su gestión en el Ejecutivo de la provincia y el desafío que tendrá por delante como senadora.

Según destacó el propio gobierno provincial en su balance oficial, la funcionaria cumplió con esa premisa a través de una gestión marcada por "cambios administrativos, ampliación de derechos y un despliegue territorial inusual". Y que “fue parte de un gobierno que se ocupa de la gente y que tiene amor por Neuquén”, en línea con las palabras de la ahora senadora, quien también valoró el “esfuerzo para que cada vez más personas conquisten derechos”.