Julieta Corroza asume como senadora por Neuquén: qué destacó el gobierno de su gestión

El Ejecutivo provincial ponderó la gestión de la exministra de Desarrollo Humano. Recortes de gastos, más derechos y un fuerte despliegue territorial.

El gobernador Rolando Figueroa junto a la senadora electa por Neuquén y exministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza.

Julieta Corroza asume como senadora nacional por Neuquén y el gobierno provincial destacó los dos años de gestión que estuvo al frente del ministerio de Desarrollo Humano , Gobiernos Locales y Mujeres.

“No llegamos acá para que las cosas sigan como están”, había dicho la exministra, hoy senadora por el espacio de la Neuquinidad. Y, según destacó el propio gobierno provincial en su balance oficial, la funcionaria cumplió con esa premisa a través de una gestión marcada por cambios administrativos, ampliación de derechos y un despliegue territorial inusual.

Desde el Ejecutivo remarcaron que Corroza “fue parte de un gobierno que se ocupa de la gente y que tiene amor por Neuquén”, en línea con las palabras de la ahora senadora, quien también valoró el “esfuerzo para que cada vez más personas conquisten derechos”.

corroza senadora Julieta Corroza juró como senadora nacional por Neuquén. El gobierno provincial ponderó su gestión al frente de Desarrollo Humano.

Esa mirada oficial quedó plasmada en el Informe de Gestión 2024-2025, donde se detalla el alcance de las políticas aplicadas bajo su conducción.

Reducción de gastos y reorganización administrativa

Entre los aspectos más destacados por el gobierno se encuentra la fuerte reducción del gasto político. Cuando Corroza asumió, la cartera tenía unos 980 agentes vinculados a la planta política. Según el informe, esa cifra bajó a 380, “con solo 100 cargos de planta política pura”, mientras que el resto se integró a planta permanente.

La gestión también redujo de 89 a 9 las camionetas alquiladas, una medida que -según puntualizó el Ejecutivo- respondió directamente a la decisión de “eliminar gastos innecesarios y reorientar recursos hacia servicios para la población”.

Julieta Corroza El gobierno provincial ponderó la gestión de Julieta Corroza.

“En un contexto social desafiante, reafirmamos el rol estratégico del Estado para garantizar derechos y acompañar a quienes más lo necesitan”, sostuvo Corroza en declaraciones que acompañaron el balance oficial.

El informe difundido por el gobierno provincial subraya el desempeño de las empresas públicas que dependen de la cartera.

Por ejemplo, en CORFONE, el Ejecutivo destacó que la compañía avanzó en obras estratégicas, entregó viviendas, ejecutó infraestructura comunitaria y prepara la puesta en marcha de una planta de pellets, capaz de abastecer calefacción para 3.000 hogares.

En tanto que en ECyDENSE, la empresa gestionó más de 140 eventos en los predios Ruca Che, Duam y Domuyo, con el objetivo de fortalecer la agenda cultural, deportiva y turística de la provincia.

También en Artesanías Neuquinas, desde el gobierno se remarcaron el “récord de ventas” y el acompañamiento a más de 1.300 artesanos, además de ampliar la presencia provincial y nacional.

Vínculo con municipios y zonas rurales

Otra línea que el Ejecutivo ponderó fue el trabajo con gobiernos locales. El ministerio atendió 1.458 solicitudes de los 57 municipios y comisiones de fomento, gestionó financiamiento por 70 mil millones de pesos y acompañó obras de infraestructura, viviendas y espacios comunitarios, con especial presencia en áreas rurales y comunidades mapuche.

Según el balance, el 60% de los pedidos estuvieron vinculados a infraestructura y funcionamiento; el 12% a bienes de capital; y el resto a recursos humanos, asistencia social y eventos.

julieta corroza brigadistas.jpg Julieta Corroza con los brigadistas.

El gobierno señaló que el objetivo central fue “fortalecer la autonomía y capacidad institucional de los gobiernos locales”.

La cartera también mostró avances en programas federales que, según destacó el Ejecutivo, permitieron ampliar derechos y participación. En ese sentido, en Deporte más de 50.000 personas participaron de actividades, evaluaciones, competencias y formaciones. En Cultura se impulsaron ciclos culturales, capacitaciones, protección patrimonial y apoyo a artistas e industrias culturales y en Juventudes: más de 3.000 jóvenes participaron en talleres de prevención, liderazgo, proyectos de vida y programas de financiamiento.

Gestión Ciudadana, Personas Mayores y políticas de género

El gobierno resaltó la consolidación de una red de puntos de acceso ciudadano en toda la provincia, con 193 jornadas de asesoramiento. También se destacó que más de 4.600 personas mayores participaron en propuestas de formación, prevención y recreación.

En materia de género, el informe oficial subraya que más de 2.500 personas capacitadas en Ley Micaela, en Programas de autonomía económica con más de 400 acciones formativas, en Fortalecimiento de la red de acompañamiento a violencias y Casas Integrales, con más de 13.000 participantes en políticas de diversidad, becas trans, acompañamiento educativo y sanitario.

julieta corroza.jpg Julieta Corroza en la Región Alto Neuquén.

El gobierno calificó la gestión como “una política pública transversal, territorial y basada en derechos”, articulada con municipios, organizaciones e instituciones.

Corroza, ya en su nuevo rol como senadora, aseguró que continuará acompañando al gobernador Rolando Figueroa “en el fortalecimiento del modelo neuquino de gestión de gobierno, con un Estado cercano y presente en cada rincón de la provincia”.