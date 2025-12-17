Triste Navidad para seis despedidos de una droguería con más de 30 años de historia en Neuquén

Les comunicaron la desvinculación, pero no les pagaron nada, ni siquiera los días trabajados, y van a juicio. Protestan a días de las fiestas. La situación.

“Es temerario y extorsivo”: despidos sin causa y sin pagar en una droguería de Neuquén

A días de la Navidad y el cierre de año, seis trabajadores de la droguería Dispromed SRL , con sede en la ciudad de Neuquén, viven una de las situaciones más difíciles. Fueron despedidos sin causa, de manera intempestiva, y hasta el momento no cobraron absolutamente nada, ni siquiera los días trabajados durante octubre. El caso fue denunciado, en estos términos, por el abogado Rafael Novilo .

Este miércoles, desde las 9 de la mañana, los despedidos se habían manifestado frente a la empresa, ubicada en calle Illia 114, para visibilizar un conflicto que se agrava con el correr de los días y que, según denunciaron, los deja al borde de las fiestas sin ingresos y sin respuestas. Nadia confirma las causas con certeza, pero el abogado sostuvo que la misma empresa había deslizado problemas económicos.

“Son seis trabajadores despedidos de Dispromed. Entre todos acumulan entre 10 y 34 años de antigüedad. Dedicaron la vida laboral a esta empresa. Hoy están en la calle y sin cobrar ni siquiera lo trabajado”, expresó el abogado en diálogo con LM Neuquén .

Drogería despedidos Despidos en una droguería en Neuquén con más de 30 años de historia.

Según relataron los trabajadores y su abogado Novilo, el pasado 9 de octubre fueron citados a una reunión en la que, uno por uno, se les informó que quedaban desvinculados de la empresa, en la que algunos compartieron más de 30 años de historia. “No hubo explicaciones reales, no hubo previsión ni consideración humana”, dijeron.

Despedidos: sin cobrar nada y sin ofertas en audiencias

Las antigüedades de los despedidos oscilan entre 10 y 34 años, y algunos se encuentran próximos a jubilarse, lo que vuelve aún más grave el impacto de la decisión empresarial. “Nunca hubo sanciones ni conductas previas que hicieran prever una desvinculación”, indicó Novilo.

Lejos de resolverse, el conflicto se profundizó luego de la comunicación oficial de los despidos. “A partir de ahí comenzó la segunda odisea, no cobraron absolutamente nada, ni siquiera los días trabajados en octubre”, explicó el abogado.

Hubo dos audiencias en el marco del conflicto laboral. “En una la empresa no se presentó y en la otra sí, pero no hubo ningún ofrecimiento”, detalló. La firma está integrada por tres socios: una asociación y dos personas físicas, todos debidamente convocados.

Novilo dijo que la situación resulta sorprendente e inadmisible. “Cualquier empleador que decide despedir sabe que eso viene asociado a una tarifa. La ley es clara porque hay plazos para pagar. Acá despidieron y no pagaron nada”, subrayó.

“Inhumano, cruel y especulativo”

El abogado fue duro al describir el accionar de la empresa. “Más allá de cualquier dificultad económica que aleguen, no pagar ni los días trabajados es una conducta inhumana y cruel”, sostuvo.

subsecretaria de trabajo (2).jpg Subsecretaría de Trabajo de Neuquén. Hubo dos audiencias, en una no se presentó la empresa, según informó el abogado Rafael Novilo. Claudio Espinoza

Y advirtió: “Lo que buscan es especular con la necesidad de la gente, esperando que antes de las fiestas acepten un ofrecimiento paupérrimo”.

Novilo también cuestionó el contraste entre la situación de los trabajadores y la de los propietarios. “Dispromed tiene 35 años de historia. Creció gracias al trabajo diario de su personal. Ese crecimiento permitió a sus dueños acumular propiedades, inversiones y un patrimonio importante”, señaló. “La realidad de los trabajadores es muy distinta: viven exclusivamente de su salario. Con ese sueldo criaron a sus hijos, pagaron alquileres, tratamientos médicos y sostuvieron a sus familias”, agregó.

Las consecuencias de los despidos ya se sienten con fuerza, sobre todo en esta época del año en la proximidad de Navidad y Año Nuevo. “Hay personas que estaban alquilando y hoy no pueden pagar, otras con tratamientos médicos en riesgo”, denunció el abogado. “Les están haciendo pasar el peor momento de su vida”, indicó.

Novilo calificó la maniobra como “temeraria y extorsiva”. “Quieren disminuir lo que legalmente les corresponde cobrar, jugando con el tiempo y la angustia”, afirmó.

Incluso reveló un dato que generó mayor indignación entre los despedidos. “Uno de los socios los despidió y al otro día se fue de vacaciones al exterior. La gente lo sabe”, indicó.

Protesta y reclamo urgente

Este miércoles se manifestaron frente a la empresa, y los trabajadores exigieron el pago inmediato de lo adeudado y una respuesta concreta. “Esta empresa es del año 90, atravesó crisis, momentos difíciles y siempre fue sostenida por su gente”, recordó.

“Hoy, a días de Navidad, seis familias viven una triste realidad, despedidos sin causa, sin cobrar y sin certezas”, concluyó Novilo.