Papá Noel ya está listo para comenzar su recorrido por Neuquén: ¿Dónde estará?

El tradicional personaje navideño visitará distintos barrios junto a la Policía, con actividades gratuitas pensadas para compartir en familia.

El recorrido de Papá Noel constará de visitas a Comisarías de la ciudad de Neuquén.

La magia de la Navidad comenzará a sentirse con fuerza en distintos puntos de la ciudad de Neuquén , donde Papá Noel realizará un recorrido especial acompañado por música, sorpresas y propuestas pensadas para los más chicos. La iniciativa invita a vecinos y vecinas a acercarse, disfrutar y compartir un momento distinto en la previa de las fiestas.

El cronograma incluye varias paradas en comisarías, con horarios definidos y actividades abiertas a toda la comunidad. La propuesta apunta a generar encuentros familiares, reforzar el espíritu navideño y acercar a las instituciones a los barrios desde un costado festivo y recreativo.

El recorrido comenzará este miércoles 17 , cuando Papá Noel llegue a la Comisaría 19 , a partir de las 17:30 . En ese punto estará acompañado por una banda de música , que aportará ritmo y clima festivo a la jornada. Desde la organización anticiparon que habrá varias sorpresas preparadas especialmente para los niños y niñas que se acerquen.

Policia papá Noel (1)

La invitación es abierta y gratuita, y está pensada para que las familias puedan compartir un momento distinto, sacarse fotos y vivir de cerca la llegada del personaje más esperado de la Navidad.

La actividad continuará el jueves 18, con una agenda intensa que incluye dos paradas consecutivas. A las 17:30, Papá Noel estará en la Comisaría 41 del barrio Don Bosco, donde se repetirá la propuesta festiva con música y regalos.

Ese mismo día, el recorrido seguirá a las 18:30 en la Comisaría 44 de Valentina Sur, permitiendo que vecinos de distintos sectores puedan sumarse a la celebración sin necesidad de trasladarse grandes distancias.

Desde la organización destacaron que cada encuentro tendrá su impronta, pero siempre con el mismo objetivo: compartir un rato agradable y reforzar el clima de fiesta en los barrios.

Papá Noel, recorrido por las comisarías de Neuquén

El recorrido tendrá su cierre el viernes 19, a las 17:30, en la zona oeste, en la intersección de Rohde y 1° de Mayo. Allí se realizará la última parada del itinerario, con la expectativa de una gran convocatoria y un ambiente cargado de alegría navideña.

Será el broche final de una propuesta que busca llevar sonrisas, música y sorpresas a distintos puntos de la ciudad, en los días previos a la Nochebuena.

Una iniciativa para compartir en familia

La actividad es organizada por la Jefatura de Policía junto a la Dirección de Administración, y forma parte de una serie de acciones pensadas para fortalecer el vínculo con la comunidad desde una mirada cercana y festiva.

“Los esperamos con muchas sorpresas para disfrutar un día lindo en familia”, señalaron desde la organización, que cerraron la invitación con el clásico mensaje navideño: “Jo, jo, jo… ¡Feliz Navidad!”