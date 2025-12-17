La NASA puede llevar tu nombre a la Luna: la invitación para una misión histórica

La agencia espacial abrió la convocatoria para que millones de nombres puedan ir a bordo de Artemis II.

La misión Artemis II marcará el regreso de astronautas a la órbita de la Luna después de más de medio siglo.

La NASA volvió a tender un puente directo entre la exploración espacial y el público general. En el marco de la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa que busca regresar a la Luna , la agencia espacial de Estados Unidos lanzó una convocatoria abierta para que personas de todo el mundo envíen su nombre a bordo de la nave.

La propuesta combina divulgación científica, participación simbólica y una fuerte carga emocional: millones de nombres viajarán más allá de la Tierra junto a una tripulación de astronautas.

La iniciativa apunta a reforzar el vínculo entre la sociedad y un proyecto que marca un nuevo capítulo en la historia de la exploración humana. Artemis II no solo representa el retorno de personas a las cercanías de la Luna, sino también un paso decisivo hacia misiones más ambiciosas, con Marte como horizonte final.

Una invitación abierta para viajar al espacio

Bajo el lema “Envía tu nombre con Artemis II”, la NASA habilitó un registro gratuito para que cualquier persona pueda sumarse. El procedimiento resulta simple: basta con completar un formulario en el sitio oficial de la agencia antes del 21 de enero.

la NASA va a la luna en 2024.jpg

Una vez inscripto, el nombre queda almacenado en una tarjeta de memoria que viajará a bordo de la nave Orion y del cohete Space Launch System (SLS).

Esa tarjeta acompañará toda la misión, desde el lanzamiento hasta el regreso a la Tierra. El gesto no implica presencia física, pero sí una participación simbólica directa en un vuelo histórico. Como recuerdo, cada participante puede descargar una tarjeta de embarque digital personalizada, diseñada como si se tratara de un pasaje espacial.

Para muchos, ese archivo funciona como un souvenir y como prueba de haber sido parte, aunque sea a la distancia, de una misión clave.

La propuesta no es nueva, pero en esta ocasión cobra una relevancia especial por tratarse del primer vuelo tripulado del programa Artemis. La convocatoria generó interés inmediato en redes sociales y espacios educativos, donde docentes y divulgadores científicos destacaron su valor pedagógico.

Artemis II y el regreso tripulado a la Luna

La misión Artemis II tiene previsto su despegue a más tardar en abril de 2026 y una duración aproximada de diez días. Durante ese período, la nave Orion realizará un viaje alrededor de la Luna sin alunizar, en una trayectoria diseñada para poner a prueba sistemas críticos de navegación, comunicaciones y soporte vital.

nasa cohete luna La nave Orion llevará nombres de personas de todo el mundo durante su viaje alrededor de la Luna.

La tripulación estará integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Se trata de un equipo con amplia experiencia y con un fuerte componente simbólico, ya que incluye al primer astronauta canadiense que participa de una misión lunar. El vuelo servirá como ensayo general para futuras misiones que sí contemplan el descenso sobre la superficie lunar.

Artemis II forma parte de una estrategia más amplia de la NASA que busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna. El objetivo incluye la construcción de infraestructura, el desarrollo de nuevas tecnologías y la validación de procedimientos que luego resulten aplicables a viajes de mayor duración.