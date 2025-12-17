Un huemul suelto por las calles: Newenche apareció en una zona urbana de San Martín de los Andes

Piden a los vecinos extremar la precaución y no dejar sueltas a sus mascotas. Trasladarán al animal a un sitio seguro.

El huemul Newenche hizo una nueva aparición en San Martín de los Andes . Esta vez, se lo pudo ver merodeando en una zona urbana de la localidad y su presencia movilizó no sólo a los vecinos curiosos sino a un gran número de instituciones que buscan resguardar a este ejemplar de una especie protegida y llevarlo a un sitio seguro , lejos de los riesgos de la ciudad que se dan, sobre todo, por los animales domésticos sueltos.

Desde el Parque Nacional Lanín aclararon que la presencia del huemul en una zona urbana de San Martín de los Andes puede ser parte de procesos naturales de desplazamiento. Este miércoles, el animal fue divisado en un área poblada del ejido urbano, que incluye barrios como Covisal, Radales, Miralejos, Handel y Los Riscos.

Frente a esta situación, la prioridad principal de los equipos de manejo es reducir el estrés del animal. "Es fundamental evitar que el huemul se habitúe a la presencia humana, una acción que ayuda a preservar su condición silvestre esencial", aclararon los guardaparques.

Con el objetivo claro de resguardar la seguridad tanto del animal como de los habitantes de la ciudad, se puso en marcha un operativo coordinado de gran magnitud. Diversas instituciones participan en esta tarea compleja: el Parque Nacional Lanín, Guardafaunas de la Provincia del Neuquén, el CEAN y la Policía del Neuquén.

El personal involucrado busca la colaboración de la población para evitar mayores riesgos y trasladar al animal a un sitio seguro, que tenga condiciones de hábitat adecuadas y, sobre todo, una menor exposición a los riesgos que conlleva la ciudad. La relocalización requiere la máxima colaboración de la población para que el operativo concluya con éxito y sin incidentes.

SMAndes_FedericoSoto Busqueda huemul-02 Federico Soto

Newenche y la amenaza de las mascotas

El huemul Newenche nació en libertad en la Reserva Huilo Huilo, en Chile. Los especialistas lo monitorean de cerca gracias a un collar que incorpora tecnología GPS y VHF. Esta tecnología permite a los equipos realizar un seguimiento constante del ejemplar y tomar decisiones de manejo fundamentadas en criterios técnicos.

Para evitar la exposición del animal a otros peligros, las autoridades solicitaron con urgencia mantener a los perros encerrados. Esto implica no dejarlos sueltos en patios abiertos, ni en veredas, ni mucho menos en la calle.

La razón es clara: los perros que salen de su domicilio o que permanecen sueltos representan uno de los principales riesgos para Newenche. La acción de los perros puede perseguir al huemul, morderlo y, crucialmente, estresarlo. Este estrés, provocado por la persecución, puede causar que el animal corra sin dirección fija hacia calles o zonas de mayor peligro, un escenario que complica gravemente el operativo de seguridad y aumenta el riesgo de incidentes.

SMAndes_FedericoSoto Huemul Newenche por los barrios de sma _DSC5920 Federico Soto

Las recomendaciones insisten en que los perros deben permanecer dentro del predio de las viviendas, en espacios cerrados o atados, precisamente para evitar posibles ataques al huemul. La colaboración en este aspecto es imprescindible para proteger la vida de esta especie protegida.

Protocolo Estricto ante un Avistamiento

La colaboración de la comunidad se define como clave para el éxito del rescate. Si un vecino o vecina tiene un avistamiento del huemul, el protocolo de acción es estricto e innegociable

No se acerque y m antenga siempre la distancia.

antenga siempre la distancia. No lo siga .

. No intente arrearlo ni intente "ayudarlo" a moverse por iniciativa propia.

ni intente "ayudarlo" a moverse por iniciativa propia. No trate de tocar o correr al animal

Mantenga distancia y evite ruidos, corridas o aglomeraciones .

SMAndes_FedericoSoto Huemul Newenche por los barrios de sma _DSC5912 Federico Soto



En las zonas donde se confirmó la presencia de Newenche (Covisal, Radales, Miralejos, Handel, Los Riscos), es vital atar a las mascotas para no ahuyentar ni lastimar al animal. Además, se recomienda a los conductores reducir la velocidad y conducir con extrema precaución. Es fundamental respetar todas las señalizaciones que se dispongan en la zona y evitar transitar con mascotas si se está cerca del área de avistamiento.

Aviso Inmediato a las Autoridades

En caso de avistamiento, la acción inmediata requerida es la notificación. Avise de inmediato a la Radioestación del ICE al número 2972-427210. Alternativamente, mantenga la distancia y avise al Guardaparque o a cualquier fuerza de seguridad presente en el área. La Radio de Parques ofrece atención las 24 horas a través del celular 2944201859 o mediante la Frecuencia VHF 155.675.

SMAndes_FedericoSoto Huemul Newenche por los barrios de sma _DSC5979

La colaboración ciudadana se resume en tres puntos esenciales: perros encerrados, distancia prudente y aviso inmediato a los equipos de emergencia.

El Parque Nacional Lanín agradece profundamente la cooperación de todas las partes involucradas en este operativo de protección del huemul, entre ellos el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, el Veterinario de la agencia local de Producción de Neuquén, diversos vecinos, la Escuela 313, el Jardín 53 y los medios de comunicación que difunden este mensaje de alerta y prevención. El trabajo conjunto garantizará el regreso seguro de Newenche a su hábitat natural.