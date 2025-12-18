Llegaron a un acuerdo y una narco de Cutral Co fue condenada a 4 años de prisión: quién es

Su kiosco narco se allanó a principios de año, pero la mujer volvió a sus andanzas. Los hechos fueron acreditados a partir de tareas de vigilancia, allanamientos y secuestros.

Una narco de Cutral Co admitió su responsabilidad por narcomenudeo y fue condenada a varios años de prisión efectiva, pero pasará las fiestas con su familia. Así se acordó en una audiencia. En enero, la mujer deberá presentarse para quedar detenida y ser trasladada al penal.

Por pedido del asistente letrado de la fiscalía Rodrigo Blanco, una jueza de garantías homologó el miércoles un acuerdo pleno de responsabilidad y pena para Claudia Beatriz Epulef. La mujer fue sentenciada a cumplir 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes.

Durante la audiencia realizada el miércoles, Blanco relató los detalles surgidos de la investigación y confirmó que la mujer tuvo drogas en su poder con fines de comercialización en reiteradas oportunidades, en un domicilio del barrio Nehuen Che de Cutral Co. Los hechos fueron acreditados a partir de tareas de vigilancia, allanamientos y secuestros realizados entre marzo y octubre de este año , en los que se constató la venta de estupefacientes a distintas personas que concurrían al lugar y se retiraban con pequeños envoltorios, en algunos casos consumiendo la sustancia inmediatamente después.

allana kiosco narco cutral co (2).jpg Al igual que en otros puntos de la provincia, Cutral Co es escenario permanente de procedimientos contra el narcomenudeo.

El acuerdo incluyó la unificación de tres legajos de investigación en los que se pudo constatar el delito.

Primero, se constató que entre el 10 y el 18 de marzo de 2025, Epulef comercializó estupefacientes desde su vivienda del barrio Nehuen Che. Tras tareas de vigilancia que permitieron constatar 24 operaciones de venta, el 21 de marzo se allanó el domicilio y se secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas para la venta, dinero y elementos vinculados al narcomenudeo.

Narco empedernida

Tras esa diligencia, la mujer volvió a la actividad, a pesar de ya estar bajo investigación por ese delito. Así, entre mayo y julio de 2025, Epulef volvió a vender droga desde el mismo domicilio. La investigación registró alrededor de 61 operaciones de venta y culminó el 16 de julio, con un allanamiento en el que se secuestró cocaína, balanzas, cuadernos con anotaciones de ventas y otros elementos propios de la comercialización.

Finalmente, retomó una vez más la venta de droga en septiembre, lo que motivó nuevas denuncias de vecinos y análisis de cámaras de seguridad que permitieron así acreditarlo. Entre el 15 y el 17 de octubre se registraron unas 80 operaciones, y el 23 de octubre un allanamiento permitió secuestrar cocaína y marihuana fraccionadas, dinero y dispositivos de registro.

kiosco narco cco federal

Las investigaciones permitieron registrar decenas de operaciones de venta mediante tareas de campo policial, análisis de cámaras de seguridad y aportes ciudadanos.

Los hechos fueron calificados como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en carácter de autora.

Además de la pena de prisión de 4 años que se acordó, la jueza Alina Macedo Font convalidó otra condición que formó parte del acuerdo entre las partes: la imposición de una multa de 45 unidades fijas, equivalente a $4.680.000, y, por pedido de la fiscalía, dispuso el decomiso de los bienes secuestrados en los allanamientos y la destrucción de las drogas.

A pedido de las partes, la magistrada autorizó que la condenada se presente a cumplir la pena a partir del 5 de enero de 2026, teniendo en cuenta cuestiones familiares y la disponibilidad de cupo en una unidad de detención. Cumplirá su sentencia en la U16 de la capital neuquina.