Más de 260 hectáreas quemadas en Epuyén: el incendio fue intencional y buscan a los responsables

La Fiscalía de Lago Puelo confirmó que se usó combustible para provocar el fuego. Además, eligieron el día y el lugar ideal para que las llamas se extendieran.

La Fiscalía de Lago Puelo confirmó que fue intencional el incendio forestal que arrasó con unas 266 hectáreas de bosque nativo en el paraje El Pedregoso , cerca de la localidad de Epuyén , provincia de Chubut , durante la segunda quincena de noviembre.

Los informes periciales descartaron causas naturales o accidentales y determinó que el fuego se inició con el uso deliberado de combustible , en una maniobra planificada para maximizar el daño.

El fuego se desató el lunes 17 de noviembre y avanzó con una velocidad inusual. Los peritos señalaron que ese día confluyeron tres factores críticos que explican la rápida propagación: viento y sequía extrema, un bosque con alta carga de material combustible tras un invierno de escasas lluvias, y una topografía que favoreció la consolidación del foco de incendio.

Con esos tres elementos, la provocación intencional del fuego derivó rápidamente en un siniestro de grandes proporciones.

Nafta o kerosene en la base de un árbol

Un día después de que comenzaron a extenderse las llamas, una mujer se presentó voluntariamente ante la Policía y se responsabilizó de haberlas iniciado al tirar sobre el pasto brasas calientes provenientes de un hogar de calefacción.

No obstante, los peritos hallaron contradicciones entre esta y otras declaraciones -el intendente de Epuyén, José Contreras, reconoció que “los vecinos se echaban la culpa entre ellos”- y no descartaron otras hipótesis hasta ahora, que se confirmó que alguien provocó el fuego.

El aspecto clave de las pericias fue el hallazgo del “punto cero”, el sitio donde se iniciaron las llamas. Los investigadores siguieron las huellas del incendio hasta la cola del fuego —el sector opuesto a donde avanzó con mayor fuerza— y allí encontraron un árbol nativo, una pitra de cinco troncos, con daños por fuego notablemente más profundos que los del entorno.

Las marcas de quemaduras en los árboles cercanos confirmaron que el origen estuvo en la base de esa pitra.

Tras identificar ese punto de origen, se descartaron hipótesis alternativas: no hubo tormentas eléctricas, no existía tendido eléctrico en el sector y no se hallaron restos de fogatas.

Finalmente, con un detector electrónico registraron la presencia de gases inflamables en la zona de origen y, después de eso, un perro entrenado de la Policía Federal marcó puntualmente la base del árbol.

De acuerdo con estos datos, se concluyó que el incendio se instigó con la utilización de un líquido acelerante, como nafta o kerosene, encendido con llama abierta.

Epuyén: el informe definitivo

En el informe final de las pericias, se afirma que el incendio fue intencional, iniciado por una o más personas con voluntad de causar daño, mediante el encendido de un combustible derramado en la base de la pitra.

Asimismo, se subraya que no fue un acto al azar sino que quien lo hizo eligió el peor día posible, con alerta meteorológica, y el lugar más estratégico, para volver el fuego incontrolable y provocar el máximo impacto ambiental.

Ante la gravedad del hecho, la Fiscalía de Lago Puelo reiteró el pedido de colaboración ciudadana y solicitó que cualquier información relevante sea aportada en sus oficinas o en la comisaría más cercana, para avanzar en la identificación de los responsables.