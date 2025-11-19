¿Ratatouille o Rada Tilly?: el blooper de Eliana Guercio al hablar de los fuertes vientos en Chubut

Olvidó el nombre de la villa balnearia vecina a Comodoro Rivadavia , donde conoció a su marido Chiquito Romero, y generó la insólita confusión al aire. El video.

Un blooper inesperado de la panelista Eliana Guercio cuando estaba al aire por Telefe terminó convirtiéndose en trending topic de las redes mientras la Chubut y buena parte de la Patagonia sufría uno de los temporales de viento más devastadores del año.

La panelista de A la Barbarossa protagonizó un momento incómodo que rápidamente se viralizó, porque además de cometer el error, tuvo la mala suerte de que una usuaria de Facebook en ese momento estaba filmando la pantalla con el celular, y ante el mal paso no tardó en subir el video a esa red social.

Mientras el programa mostraba las dramáticas imágenes del viento extremo que castigó a Chubut y Santa Cruz, y conmovida ante el violento fenómeno climático, Guercio intentó mencionar la villa balnearia de Rada Tilly .

Sin embargo, lo que salió de su boca fue otra cosa: "Rata... rata... ", se trabó la esposa del exarquero de la Selección y de Boca, Sergio “Chiquito” Romero, intentando sin éxito recuperar un nombre que, evidentemente, se le escapaba.

Solidarios, algunos de sus compañeros de programa intentaron "soplarle" la información, pero el remedio fue peor que la enfermedad. "Ratatouille", le apuntaron agravando aún más el error con una referencia a la exitosa película infantil.

¿Rada Tilly o Ratatouille?: el insólito blooper de Eliana Guercio en Telefe

La modelo, como todos, se dio cuenta casi en el acto del absurdo que se acabnaba de escuchar y entre las risas, Eliana enseguida reaccionó e intentó remediar el blooper: "Ratatouille es otra cosa", alcanzó a decir mientras intentaba recuperar la memoria, pero no le resultó fácil.

A la modelo le tomó dos intentos más lograr pronunciar correctamente el nombre de la ciudad chubutense. Y lo que pudo haber quedado como una simple equivocación, se transformó en un video con alta repercusión en las redes, especialmente en los pagos de Chiquito, donde no le perdonaron el error.

La razón: el marido de Eliana Guercio pasó su adolescencia justamente en Comodoro Rivadavia, la ciudad vecina a Rada Tilly, y de hecho es un orgullo deportivo local.

El contexto tampoco jugó a favor de la panelista. El temporal del lunes había dejado a la zona en estado crítico, con ráfagas de 152 km/h que provocaron destrozos generalizados. Techos arrancados, tanques de agua volando por el aire, cortes de luz, árboles caídos y encierro marcaron una jornada de emergencia bajo alerta roja, sin bancos ni colectivos.

Cargadas y enojo en las redes

Lo cierto que el desliz de Guercio tuvo poco margen para la redención entre los habitantes de Comodoro y Rada Tilly, que en el momento que veían el video con su furcio lidiaban con la amenaza del viento. Las reacciones no tardaron en llegar, algunas cargadas de ironía y otras con manifiesto fastidio.

"Tu marido es de Comodoro, rubia", escribió un usuario. Otro agregó: "Ni pisó Comodoro ni Rada. Mucha Europa… ¿sabrá que 'Chiquito' vivió en el Ceferino?", comentó otro en referencia al populoso barrio de la ciudad más poblada de Chubut.

Las críticas apuntaron directo al desconocimiento de la panelista del lugar que vio crecer a su esposo."Póngale cero. Fue a rendir geografía", "Qué ignorantes… ni idea dónde queda", fueron otros de los mensajes que circularon. Muchos recordaron con sarcasmo: "Se hace la cheta… si pasó por Rada Tilly cuando conoció a Romero".

Hubo otros mensajes con mayor enojo, que apuntaron a todo el elenco del programa que conduce Georgina Barbarossa. "Tan cultas que se hacen y nunca vinieron a visitar a los suegros", disparó alguien que tampoco dejó pasar la paradoja de que la panelista no recordara el nombre de un lugar que forma parte de la historia personal de su marido. "Argentina para ellas termina en General Paz", castigó otro usuario.

Eliana Guercio y su flechazo en Comodoro Rivadavia

Sucede que en Rada Tilly y en Comodoro Rivadavia la gente tiene muy presente aquella historia de amor que protagonizaron allí la modelo y el astro del arco de fútbol. Fue en 2008 cuando Eliana, entonces una de las vedettes más populares del espectáculo argentino, llegó a la ciudad petrolera para una presentación en Ele Multiespacio.

Guercio venía de brillar en los programas de Gerardo Sofovich y había ganado notoriedad tras su participación en Bailando y Patinando por un Sueño, de Marcelo Tinelli.

Chiquito García Eliana Guercio.jpg Eliana Guercio y Sergio "Chiquito" Romero.

Chiquito, por su lado, ya daba qué hablar como arquero de la Selección Sub-20 y acababa de firmar contrato con el AZ Alkmaar de los Países Bajos.

El encuentro entre ambos fue fulminante. A los dos meses de iniciar la relación, Guercio dejó atrás la obra teatral La fiesta en el lago y se mudó con el futbolista. Menos de un año después, se casaron en el Registro Civil de Lanús.

"Este es el nacimiento de mi familia", declaró ella al salir de la ceremonia, cerrando su etapa de alta exposición mediática en la Argentina para instalarse en Europa junto a su compañero de vida, diez años menor que ella y con quien hoy tiene cuatro hijos… Lejos de Chubut y sus impiadosas ráfagas de viento.