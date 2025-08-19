El error de Eliana Guercio que puso en riesgo su salud

La panelista televisiva regresó a la televisión luego de recuperarse por una mala praxis en un tratamiento estético. Los detalles que reveló en Telefé Noticias.

Eliana Guercio regresó a la televisión luego de varios días tratando de recuperarse luego de sufrir mala praxis en un tratamiento estético que a simple vista parecía simple, pero terminó ocasionándole un daño que precisó de una larga recuperación para estar en condiciones óptimas para ser una de las caras visibles en la televisión.

Este lunes la modelo participó del programa "A la Barbarossa", que se emite por Telefé, y contó con detalles el proceso que realizó: “ El CO2 me lo hice hace 10 años , el procedimiento es maravilloso, en las manos adecuadas, me dejaron la piel como una porcelana...", empezó contando y detalló: “Es como unpeeling profundo. Pasaron un montón de cosas que yo no puedo explayarme en el tema, porque hay que hacer las cosas como corresponde, primero la denuncia judicial".

Lo cierto es que, según lo revelado, se trata de un tratamiento que se realiza con un láser para mejorar la piel y eliminar arrugas, cicatrices, entre otras cosas vayan en contra de una buena textura en la piel: Luego de lo sucedido durante el tratamiento, Eliana recomendó: "Vayan a un lugar que conozcan cómo trabaja, que te lo diga una amiga, una prima, una hermana, una vecina, alguien que te quiera... que se haya hecho el procedimiento y diga 'a mí me fue bien".

Luego insistió: "Por favor se los pido, investiguen antes de tocarse con cualquiera, las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas ni en los seguidores. Yo entré por ahí...”.

"Una persona obsesionada con la estética no tiene las piernas llenas de arañas, a mí no me pasó por una obsesión con la estética, yo no me hago nada. A mí me pasó esto no porque me hago una cantidad de cosas, me hice esto después de 10 años y tuve mala suerte”, reveló.

Por otra parte, en diálogo con Telefé Noticias contó: "El tratamiento en sí, en manos que saben utilizar esa aparatología y con la aparatología correspondiente, es fantástico”, afirmó revelando que tiene conocimiento sobre el proceso.

Qué había contado Guercio tras sufrir una mala praxis

Eliana Guercio utilizó su cuenta de Instagram para hacer un contundente descargo sobre su experiencia con un tratamiento estético que no cumplió con lo prometido y que le provocó reacciones adversas en su cuerpo. "Ya les voy a contar. Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi", comenzó la exvedette, alertando desde sus historias sobre lo que le ocurrió recientemente.

La esposa del futbolista Sergio “Chiquito” Romero continuó con un consejo para sus seguidores: "Por favor se los pido, investiguen antes de tocarse con cualquiera, las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas ni en los seguidores, yo entré por ahí", enfatizando la importancia de no dejarse llevar por lo que se ve en redes sociales o por la fama de quienes lo promocionan.

En este marco, Eliana detalló su experiencia personal y compartió recomendaciones sobre los cuidados que deben tenerse al elegir a un profesional para un tratamiento estético. "Me dijeron a todo que sí, que iba a ser yo como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso. No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético! Yo no lo hice, pero hay gente que lo hace", enfatizó.

Respecto a su estado de salud, la panelista se mostró tranquila: "¡Sí! ¡Estoy bien de salud! Gracias a todos los que se preocupan", respondió ante los mensajes que le enviaron tras contar lo sucedido. Luego, explicó los motivos por los que decidió hacer público su caso: "Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud".

"Gracias a Dios, Solo es estético, por ahora", agregó, y cerró con un consejo preventivo para sus seguidores: "¡Si van a firmar un consentimiento médico, le sacan una foto!".