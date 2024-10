Cuántos hijos tuvo Eliana Guercio con Chiquito Romero

Por último, en febrero del 2022 llegó el pequeño Luca, quien tal vez sea el más mimado de la familia por el hecho de ser el más chico. Entre las fotos que suelen publicar en familia, no tardan en llover los comentarios que hacen alusión al enorme parecido entre Chiquito Romero y el más pequeño de la familia.

Eliana Guercio-Chiquito Romero-1.jpg

Chiquito Romero confesó cómo afectan las críticas a Eliana Guercio y sus hijas

El arquero de Boca confesó que Eliana Guercio es quien lo sostiene en los momentos críticos: “Mi mujer es el sostén. Muchas veces la que baja mi cabeza a tierra cuando nosotros no conseguimos los resultados. Mi hija más grande vivió toda su vida afuera y lo primero que pisó cuando llegó a Argentina fue la Bombonera y se hizo hincha de Boca. No conocía a los clubes de acá, hoy sufre, llora y se pone triste por Boca”.

“En mi casa el otro día tenían cara de cu… porque varios son hinchas de Boca y puse la cara delante de ellos. Les dije que me equivoqué, que esas cosas no se hacen, que el fútbol es otra cosa, que está la pasión y el sentimiento, pero no la otra parte de generar problemas y tumulto que es lo que hice yo”, indicó sobre cómo sus hijas toman todo lo que ocurre con él en la cancha.