Eliana Guercio contó cómo quedó su tobillo tras la operación

“Tuve triple fractura de tobillo, luxo fractura de tobillo y comprometido el talón tibial. Yo si rompo, rompo todo”, bromeó en una primera instancia durante una comunicación telefónica con el programa de streaming All Access (Telefe). Luego profundizó en los detalles de la cirugía y explicó: “Los médicos me dijeron que iba a quedar igual a como estaba, pero me pusieron 14 tornillos. Tengo que estar 2 o 3 meses sin pisar. Me dieron un monopatín”.

image.png Eliana Guercio, acompañada por Chiquito Romero, luego del accidente que sufrió.

Además, Eliana relató cómo fue el momento del accidente. "Iba con el bebé en brazos, no vi que se terminaba la vereda, obvio estaba bastante alto antes de llegar a la calle, me confundí con las vallas y mientras iba cayendo solo procuré cuidar a Luqui que estaba dormido", relató la mujer de Chiquito Romero.

Y continuó: "Sabía que al no poner las manos me iba a lastimar pero las estaba usando para levantarlo y gracias a Dios me salió perfecto. Luqui está intacto y yo me hice mierd...”.

Por último profundizó en su lesión y explicó: “Me quebré todos los huesos que había para quebrar, serían tres hasta ahora. Me atendieron excelentemente en el sanatorio y el doctor de Boca me acomodó el pie de una manera que me sacó gran parte del dolor que tenía en el momento”.

Viral: el video del tenso momento de Eliana Guercio y Ceferino Reato

El debate en Gran Hermano dejó al descubierto uno de los enfrentamientos más intensos entre los panelistas de esta edición. Ceferino Reato y Eliana Guercio protagonizaron un duro intercambio de palabras, donde el periodista no dudó en tildar a Guercio de "odiadora de mujeres" y "misógina".

La disputa se desencadenó cuando Reato cuestionó la opinión de Eliana Guercio sobre la estrategia de juego de Coti Romero, acusándola junto a Laura Ubfal de fomentar un ambiente misógino al afirmar que Romero intentaba seducir a los hombres para romper los grupos establecidos.

La reacción de Guercio no se hizo esperar, defendiéndose con vehemencia ante los señalamientos de Reato. "No te lo voy a permitir. No te conozco para nada. Es la primera vez que te veo en mi vida acá, y no te voy a permitir que te pongas en la atribución de faltarme el respeto", expresó la mediática.

"SOS MISOGINA, ODIAS A LAS MUJERES..

AHORA NO TE HAGAS LA MONJITA, HABLAS PESTES DE TODO EL MUNDO"pic.twitter.com/efbDMcmzhM — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) April 30, 2024

Sin embargo, Reato insistió en sus acusaciones, provocando una escalada en la tensión entre ambos. “Sos misógina. Odiás a las mujeres, Nada más. Y no te pongas como monjita que vos decís cosas terribles de mí y yo lo tomo como es”, reprochó el periodista, desencadenando un cruce de reproches y justificaciones por parte de Guercio.

“La semana pasada estuviste muy agresiva con Sol (Pérez) y conmigo. A mí no me gustan las monjitas”, insistió Reato. “Yo no soy ninguna monjita”, respondió ella. “Si vos querés ser agresiva conmigo, bancate también mi respuesta”, volvió Ceferino Reato.

Finalmente, Santiago del Moro intervino para poner fin al enfrentamiento y redirigir la atención hacia el juego. "Dejemos lo personal de lado y pasemos al juego, por favor", concluyó, poniendo fin a un debate cargado de tensiones y acusaciones.