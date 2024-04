Viral: el video del tenso momento de Eliana Guercio y Ceferino Reato

La reacción de Guercio no se hizo esperar, defendiéndose con vehemencia ante los señalamientos de Reato. "No te lo voy a permitir. No te conozco para nada. Es la primera vez que te veo en mi vida acá, y no te voy a permitir que te pongas en la atribución de faltarme el respeto", expresó la mediática.

Reato 1.jpg Eliana Guercio

La fuerte pelea entre Eliana Guercio y Ceferino Reato

“No te voy a permitir que me vuelvas a faltar el respeto nunca más tratándome de misógina”, aseguró el panelista. “No, no lo soy. No te lo voy a permitir. No te conozco para nada. Es la primera vez que te veo en mi vida acá, y no te voy a permitir que te pongas en la atribución de faltarme el respeto”, respondió.

Sin embargo, Reato insistió en sus acusaciones, provocando una escalada en la tensión entre ambos. “Sos misógina. Odiás a las mujeres, Nada más. Y no te pongas como monjita que vos decís cosas terribles de mí y yo lo tomo como es”, reprochó el periodista, desencadenando un cruce de reproches y justificaciones por parte de Guercio.

“La semana pasada estuviste muy agresiva con Sol (Pérez) y conmigo. A mí no me gustan las monjitas”, insistió Reato. “Yo no soy ninguna monjita”, respondió ella. “Si vos querés ser agresiva conmigo, bancate también mi respuesta”, volvió Ceferino Reato.

Reato 2.jpg Reato Ceferino

Laura Ubfal y Coti Romero terminaron en medio de la escandalosa pelea

La discusión alcanzó su punto álgido cuando Guercio le exigió a Reato que reconociera su condición de mujer y respetara su posición. Ante esta solicitud, Reato reiteró su postura, argumentando que las críticas de Guercio hacia Coti Romero eran muestra de misoginia.

“Las cosas que tengo que decir las digo con respeto”, aseguró Eliana Guercio y agregó: “Con la señora Ubfal que está acá sentada, yo tuve un inconveniente y lo resolví siempre desde el respeto”. “Arréglenlo entre ustedes. A mí no me metan”, respondió ella. “Si sos un caballero, te pido, por favor, que te des cuenta de que somos dos personas, señoritas, mujeres, o como nos quieran ver”, exigió Guercio.

Embed CEFERINO REATO MUY FUERTE CONTRA ELIANA GUERCIO EN #GranHermano:



"SOS MISOGINA, ODIAS A LAS MUJERES..

AHORA NO TE HAGAS LA MONJITA, HABLAS PESTES DE TODO EL MUNDO"pic.twitter.com/efbDMcmzhM — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) April 30, 2024

Finalmente, Santiago del Moro intervino para poner fin al enfrentamiento y redirigir la atención hacia el juego. "Dejemos lo personal de lado y pasemos al juego, por favor", concluyó, poniendo fin a un debate cargado de tensiones y acusaciones.