Nicole Neumann blanqueó cuál es la clave del éxito de Manu Urcera

image.png Nicole Neumann y Manu Urcera.

“Siempre fue muy meticuloso con lo suyo, pero se ordenó más con los horarios, porque yo tengo hijas y soy un poco más estructurada con los horarios, para comer, con las horas de descanso, pero eso es importante para todo el mundo. Quizá cuando estás soltero no le das bola a esas cosas y de pronto en ese sentido se ordenó más estando al lado mío y de mis hijas. Tenemos más horarios de familia”, agregó en diálogo con Infobae acerca de algunos de los secretos que lo ayudaron a sumar mejores resultados al piloto.

Cómo mejoró la alimentación de Manu Urcera desde que está con Nicole Neumann

En un deportista de elite, cómo Manu Urcera, la alimentación es fundamental, y de esto también habló Nicole Neumann. “Lo acompaño mucho naturalmente con la alimentación para que pueda comer súper sano y en eso nos complementamos día a día muy bien. Voy manejando todo lo que se come en casa, que es toda comida sana. Siempre nos complementamos un poco más con todo lo que se entrena y por el tamaño que tiene come mucho más que nosotras”, remarcó.

“Desayunamos huevos de gallina feliz, orgánicos; frutas, jugos exprimidos, cereales. Hoy almorzamos risotto con verduras. También comemos pan de centeno con palta y alguna fruta”, remarcó la modelo.

Nicole 1.jpg

Sobre el profesionalismo de Urcera, indicó: “Manu no para ni en el verano. Siempre está entrenando, preparándose, haciendo cursos para mejorar. No se deja estar. Quiere estar cada día mejor y lograr mejores resultados. Para eso uno tiene que entrenarse y superarse, como todo en la vida. En otros rubros, por ejemplos, estar informado, actualizarse y si no lo hacés, perdés y más en un ambiente y un deporte tan competitivo”.