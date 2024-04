Cuál es la bebida que la deja radiante a Nicole Neumann

nicole neumann bebida.png Nicole Neumann expuso los beneficios del jugo de ananá.

Qué dijo Nicole Neumann de su embarazo

“Estoy de seis meses y medio ya”, reconoció Nicole Neumann hace unos días en Socios del Espectáculo, donde contó cómo lleva su embarazo, a unos meses del nacimiento del hijo que tendrá junto a Manu Urcera.

La modelo confesó que comenzó a tener algunas dificultades con el avance de su gestación y reconoció en qué momento del día se le presentan más a menudo. “Me cuesta dormir de noche, me levanto bastante al baño, por ahí me dan como calambres en las piernas y de día bien, pero es una carga extra, estoy más cansada, me agito más, no estoy a mi 100″, confesó Nicole sobre el lado B del embarazo.

Además, sostuvo que piensa seguir trabajando mientras pueda y hasta cuando el médico le indique que debe guardar reposo. “Mientras me sienta bien, voy a seguir trabajando, veremos. Cuando el médico me diga ‘basta, ya está, quédate en tu casa”, explicó la modelo sobre sus ganas de seguir al pendiente de sus actividades laborales.