Cuál es la condición que Nicole Neumann le puso a Manu Urcera para que presencie su parto

"Yo soy bastante miedosa, lo viví en mis tres embarazos y en mis tres partos", confesó Neumann, destacando la importancia de contar con el apoyo adecuado durante ese momento crucial. "Necesito alguien que esté ahí conmigo, pero alguien que me contenga, no que sea un problema", subrayó la modelo.

Cuando se le preguntó sobre la presencia de Manu durante el parto, Nicole reveló: "Sí, si, si. Primero dudó, tuvo algunas preguntas porque bueno, es un momento en el que se puede impresionar". Sin embargo, la modelo impuso una condición innegociable a su pareja: "Si te vas a desmayar no, yo necesito a alguien que esté ahí, fuerte, que me contenga, que me de apoyo".