Las fotos de Nicole Neumann, Manu Urcera y sus hijas, sin Indiana, en medio de sus vacaciones en José Ignacio

"Bellísima familia, bellísima pareja", "me encantan, qué lindos son", "qué lindos, el amor es más fuerte y próspero", "ese bebé será tan bello y amado", "qué disfruten, bella familia", fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.

Cómo será el nombre del nuevo bebé de Nicole Neumann

A pesar de que Indiana, la hija mayor de Nicole, no pudo acompañarlos en este viaje, la pareja no dejó de celebrar la llegada del nuevo integrante de la familia. En cuanto al nombre del bebé, Nicole reveló recientemente que será el propio Urcera quien tendrá la responsabilidad de elegirlo, dado que están esperando un varón.

Nicole 3.jpg Las fotos de Nicole Neumann y su familia en José Ignacio

En una reciente entrevista conel Pollo Álvarez para el programa "Poco Correctos" en El Trece, el piloto rionegrino reveló que la pareja ya tiene en mente dos posibles nombres para el bebé, pero con un misterioso matiz, aunque admitió que se trata de un nombre común.

"Nicole me dio un abanico y yo elegí, estamos entre dos opciones", agregó Manu Urcera. "Dijo 'nombre común'. No creo que sea de la línea de Carlos, Néstor, Raúl", expresó el conductor y señaló que esas opciones fueron descartadas porque son "antiguas".

La pregunta del Pollo Álvarez a Manu Urcera sobre el nombre del bebé

Durante la entrevista, el Pollo Álvarez no pudo contener su curiosidad y, en un intento por obtener más detalles, envió un mensaje de audio vía WhatsApp al piloto. "Manu, ¿cómo estás? Estamos al aire en Poco Correctos. Salió la nota, y acá el equipo se quedó como muy quemado porque yo dije que no sé el nombre de tu hijo, y yo dije que ‘Carlitos’ no era. ¿No hay un dato más? ¿Algo? Una pista, una inicial", preguntó el conductor. Sin embargo, la respuesta de Urcera fue un enigmático silencio, optando por mantener la incógnita hasta el nacimiento.