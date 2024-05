Qué tendrá que hacer Eliana Guercio tras fracturarse el pie en Córdoba

La situación no mejoró para Eliana Guercio, ya que horas después se confirmó que tendría que ser operada debido a una triple fractura en su tobillo. Ángel de Brito, en LAM (América TV), reveló detalles sobre el accidente y la lesión de la mediática. Según sus palabras, Guercio estaba junto a su esposo, Sergio "Chiquito" Romero, en la previa del partido de Boca en Córdoba. "Me cuenta Eliana que tiene triple fractura en el tobillo", relató Ángel De Brito sobre la conversación que tuvo con Guercio.

La propia Guercio compartió cómo fue el momento del accidente: "Iba con el bebé en brazos, no vi que se terminaba la vereda... estaba alto para pasar a la calle, y mientras caía procuré protegerlo y lo bien que hice", expresó. Aunque la atención médica fue rápida y eficiente, Guercio aún enfrenta un proceso de recuperación incierto, ya que no hay una fecha exacta para su intervención quirúrgica ni se sabe cuánto tiempo le llevará rehabilitarse.

Eliana Guercio 2.jpg Eliana Guercio

Qué dijo Eliana Guercio tras su fuerte lesión

“Me quebré todos los huesos que había para quebrar, serían tres hasta ahora. Me atendieron excelentemente en el sanatorio y el doctor de Boca me acomodó el pie de una manera que me sacó gran parte del dolor que tenía en el momento”, agregó Eliana Guercio.

Mientras tanto, en redes sociales circula un video que muestra el momento en que Guercio fue asistida por su esposo y los médicos del club. A pesar del dolor, Guercio recibió atención de urgencia, siendo atendida inicialmente por el médico de Boca y luego por otros profesionales. "La atendió el médico de Boca y después vinieron otros profesionales, pero tiene que ir a quirófano. Está partida del dolor", subrayó Ángel de Brito sobre el estado de Guercio.