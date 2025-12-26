Escándalo en Chubut: "No compré ningún chivo", aclaró el ministro de Seguridad

Iturrioz fue involucrado por un funcionario provincial que llevaba 27 animales faenados de manera ilegal en una camioneta oficial. Qué dijo el gobernador Torres .

El ministro de Seguridad de Chubut , Héctor Iturrioz, se despegó del escándalo surgido luego de que un funcionario provincial fue interceptado por la Policía en la localidad de Dolavon mientras llevaba 27 animales faenados ilegalmente, en una camioneta de uso oficial.

Iturrioz respaldó el accionar policial y la detención del ahora exfuncionario, que fue despedido por orden del gobernador Ignacio Torres.

El episodio que generó la controversia ocurrió el lunes pasado, sobre la Ruta Nacional Nº 25, cerca de Dolavon , e involucró a quien hasta ahora era director de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno y Justicia de Chubut , Ventura Antonio Martínez.

Durante un operativo rutinario de control de tránsito, los agentes a cargo advirtieron que Martínez realizaba “maniobras sospechosas” y que el vehículo, una camioneta Renault Alaskan, presuntamente era de la flota oficial de la Provincia.

Antes de que pudieran inspeccionar la camioneta, el conductor aceleró e inició una huida que se extendió por unos 19 kilómetros hasta que fue interceptado a la altura del kilómetro 46 de la Ruta 25.

Los efectivos que lo detuvieron hallaron bolsas con 27 animales faenados dentro de la caja de la pickup, sin guía, sellos sanitarios ni condiciones de conservación adecuadas.

EL funcionario fue detenido y trasladado a la comisaría Distrito Dolavon, mientras que las dos personas que lo acompañaban -su hijo, menor de edad, y otro hombre adulto- fueron dejados en libertad.

Ya en la dependencia policial, Martínez respondió con tono amenazante al interrogatorio: “Llevo chivitos para tus jefes, el ministro… fueron comprados por ellos. ¿Querés que lo llame yo o lo llamás vos?”.

Iturrioz: "No sé qué haría con 27 chivos"

La versión de Martínez fue rechazada de plano por Iturrioz. «Me llama el jefe policial y me dice: ‘Hay uno detenido que dice que trae chivos que compraste vos’. Yo le dije: "Métanlo en cana, ¿yo qué tengo que ver?’», relató el ministro.

«No compré ningún chivo, no le pedí que me traiga 27 chivos y no sé qué haría con 27 chivos. No tengo ninguna vinculación con este hecho», remarcó.

Asimismo, se puso a disposición de la investigación judicial del hecho y sostuvo que permitirá esclarecer lo ocurrido y despejar cualquier duda.

«Que secuestren el teléfono y revisen las comunicaciones. No van a encontrar una sola llamada (de Martínez) conmigo. Yo no intervengo por nadie ni libero a nadie», insistió.

Echaron al funcionario de Chubut

Iturrioz también aclaró que el vehículo utilizado no pertenecía al Ministerio de Seguridad y destacó el accionar del personal policial durante el procedimiento.

«Toda carne sin guía, sin sellos y sin frío debe ser secuestrada. La Policía cumplió con los protocolos habituales», subrayó.

Luego de que trascendió el hecho, el Gobierno de la provincia del Chubut emitió un comunicado oficial en el que confirmó la desvinculación inmediata de Ventura Antonio Martínez “por la gravedad de los hechos y por resultar incompatibles con las responsabilidades de la función pública”.

Por decreto del gobernador, se resolvió «dejar sin efecto» su designación en el cargo de director de Asuntos Municipales y avanzar con la correspondiente denuncia judicial “para determinar las responsabilidades penales correspondientes”, mientras que el vehículo en el que estaban siendo trasladados los chivos faenados quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal de Trelew.