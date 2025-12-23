Murió una mujer que fue baleada por su marido, un conocido empresario de Trelew

Falleció tras agonizar 10 días con dos tiros en la cabeza. Su esposo se quitó la vida luego de dispararle. Se ignoran los motivos del hecho ocurrido en Chubut .

Después de agonizar durante más de una semana, murió Silvia Abraham, una mujer de 70 años de Trelew , provincia de Chubut , que había sido atacada a balazos por su esposo, el empresario local Matías Ibarbia, en un episodio aún no esclarecido, dentro de la vivienda familiar.

El incidente que derivó en el fallecimiento de Abraham se produjo durante la noche del sábado 13 de diciembre. Ibarbia, de 77 años, se quitó la vida luego del ataque. En tanto, la mujer fue internada de urgencia en el Hospital Zonal Adolfo Margara, de Trelew , con dos disparos de bala en la cabeza.

El sábado 13, alrededor de las 20.50, los tres hijos del matrimonio se encontraron con la escena del crimen y el posterior suicidio cuando acudieron a la casa después de intentar comunicarse con sus padres sin obtener respuestas.

Al entrar a la vivienda hallaron a Abraham e Ibarbia tendidos en el dormitorio matrimonial, ambos con graves heridas de arma de fuego. “Salieron al exterior a solicitar ayuda y se dio intervención policial y del personal médico”, explicó la fiscal Mariana Millapi, a cargo de la investigación.

Apenas llegaron los policías y médicos al lugar, se constató que el hombre ya había fallecido, mientras que Abraham agonizaba.

Susana Abraham y Matías Ibarbia Trelew: Susana Abraham y Matías Ibarbia en una foto que posteó su hija Milagros.

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital, donde la intervinieron quirúrgicamente y quedó internada con asistencia mecánica.

Posteriormente, en el centro de salud confirmaron que su cuadro era irreversible, hasta que se produjo su muerte, a 10 días de haber ocurrido el hecho.

Qué pasó esa noche en Trelew

En la escena del crimen, los investigadores secuestraron una pistola calibre 22 hallada cerca del cuerpo de Ibarbia.

También se llevaron y analizaron los registros de cámaras de seguridad ubicadas en el exterior de la vivienda. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Trelew, el análisis de esas imágenes permitió descartar la participación de alguien más en el trágico episodio. Millapi confirmó que en el interior de la casa estaba únicamente la pareja.

La principal hipótesis que maneja la Justicia es que el hombre le disparó a su mujer y luego se quitó la vida, sin que haya por el momento alguna teoría firme acerca de lo que pudo haber motivado esa decisión.

El lugar donde fue encontrada el arma, cerca del cuerpo del empresario, y la cantidad de disparos son lo que sostienen la firme hipótesis de la fiscalía, de asesinato y suicidio.

No obstante, continúan las pericias de Criminalística y se aguarran los datos definitivos de la autopsia realizada al hombre, con el objetivo de establecer con la mayor precisión posible qué fue lo que ocurrió esa noche.

Un empresario y su esposa

Matías Ibarbia era dueño de una importante y reconocida empresa de construcción de Trelew.

Había llegado a Chubut proveniente de Rauch, su ciudad natal, en la provincia de Buenos Aires, donde, según informaron medios locales, mantenía relaciones de amistad.

Susana había sido descripta por su hija Milagros como “alegre”, “cómplice” y “segundera”, en un posteo que hizo en el último Día de la Madre, acompañado por una foto en la que se veía al matrimonio sonriente y disfrutando de una copa helada.