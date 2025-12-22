Ataque a una joven en un boliche de Trelew: le pegaron entre 4 chicas "porque es morocha"

Denunció que después la persiguieron por la calle, la volvieron a golpear y le sacaron la cartera a su amiga. La madre sostiene que fue por su color de piel.

La joven mostró las consecuencias del ataque que sufrió en la disco Samsara y luego en la avenida San Martín, de Trelew.

Lo que comenzó como una salida nocturna en un boliche de Trelew terminó en pesadilla para Camila, una joven de 19 años que todavía intenta procesar lo vivido mientras enfrenta el dolor físico y el trauma emocional de una agresión brutal que, según la denuncia, tuvo un claro componente racista . Su madre lo planteó sin vueltas este lunes, cuando la acompañó a hacerse ver al hospital: "¿Será porque mi hija es morocha?"

El violento episodio se desató durante la madrugada del sábado , dentro del local bailable Samsara . Según consta en la denuncia penal radicada en la Comisaría Primera , Camila fue interceptada en el interior del boliche por un grupo de cuatro mujeres .

La víctima pudo identificar a dos de ellas, a quienes reconoció como Kiara y Lu, y que según manifestó, ya la habían tratado mal anteriormente. Por eso las registraba.

De acuerdo con su testimonio, en esta oportunidad ambas comenzaron a hostigarla con insultos de tinte racista y la provocaron para que peleara. La situación escaló en segundos y derivó en una golpiza salvaje que la dejó inconsciente.

Su amiga Nahir consiguió auxiliarla y ambas se marcharon del local buscando ponerse a salvo. Pero el calvario recién empezaba.

Persecución en la calle y más golpes

Siempre según la denuncia, minutos más tarde, mientras caminaban por la calle San Martín, a la altura del Teatro Verdi, notaron que un auto Volkswagen Gol gris, con daños visibles, frenó en seco. Del vehículo bajaron las mismas cuatro mujeres que las habían atacado en el interior de la disco y se abalanzaron sobre ellas nuevamente.

En ese segundo embate, Camila volvió a recibir una paliza, mientras que Nahir fue golpeada y despojada de su cartera, que contenía un teléfono iPhone, un cargador y elementos personales como maquillajes.

A pesar del shock y la violencia desmedida, ambas lograron huir y resguardarse. Camila luego se sacó fotos de las heridas que le causaron en la cara las agresoras, que fueron difundidas en las redes.

Samsara discoteca - trelew - pista La pista de Samsara, donde se inició la agresión que luego se repitió en la calle.

Más tarde, gracias al sistema de geolocalización del celular robado, se detectó una señal en la ciudad de Puerto Madryn, donde vivirían las agresoras, según quedó asentado en la denuncia.

Camila explicó que pudo reconocer a dos de las atacantes porque el fin de semana anterior ya había tenido un encontronazo con ellas en el mismo boliche. "Me dijeron 'me miraste feo', pero nada que ver", relató al momento de hacer la presentación policial.

En esa oportunidad, aclaró, la situación no pasó de esa acusación. Pero esta vez, todo adquirió otra dimensión.

Atendida en el hospital de Trelew

Tras el ataque, la joven fue atendida este lunes en el Hospital de Trelew. Según informaron medios chubutenses, presenta una importante inflamación en la cabeza producto de los golpes, múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo, una costilla dañada y numerosos hematomas, por lo que fue sometida a distintos estudios médicos.

Fue en esa ocasión, durante la visita al centro de salud, cuando la madre de Camila expresó su indignación ante lo ocurrido y sostuvo sin dudar que se trató de un ataque racista. "¿Será porque mi hija es morocha?", se preguntó.

La causa quedó en manos de la Justicia, que ahora investiga las circunstancias del violento episodio.