Caleta Olivia: un adolescente de 17 años fue apuñalado tras una final de fútbol

El ataque ocurrió el fin de semana en las afueras del club Estrella del Sur . Intervino la Policía y el caso quedó en manos del Juzgado Penal Juvenil.

La cancha del club de Caleta Olivia donde se jugó la final.

Un grave episodio de violencia se registró en Caleta Olivia, Santa Cruz , luego de una final de fútbol local: un adolescente de 17 años fue atacado y sufrió heridas de arma blanca en la vía pública, en el cierre de un partido disputado en las inmediaciones del club Estrella del Sur .

De acuerdo con la información oficial y los reportes periodísticos locales, el hecho ocurrió el sábado 10 de enero por la tarde, cuando el 911 alertó por disturbios y la presencia de una persona armada en la zona. A partir de ese aviso, tomó intervención la Comisaría Cuarta , que inició actuaciones preventivas y desplegó un rastrillaje en el sector.

El incidente se produjo en el entorno de la cancha donde se disputó la final del torneo entre Estrella del Sur y Estrella del Norte . Cuando los efectivos llegaron, testigos señalaron que un grupo de personas se dispersaba por la avenida Santa María y que los presuntos agresores se habían desplazado hacia la avenida Tierra del Fuego.

En ese primer procedimiento, la Policía identificó a un adolescente de 16 años, aunque en ese momento no se encontraron elementos concluyentes para avanzar con medidas más fuertes.

Cómo fue el ataque y qué se sabe

Horas después, la situación tomó otra dimensión con la denuncia de la madre del adolescente herido. Según su declaración, su hijo estaba observando el partido cuando fue interceptado por un grupo de jóvenes, que lo rodeó y lo atacó con un arma blanca.

En la reconstrucción de la escena también aparece el testimonio de un amigo del chico, de 18 años, quien aseguró que arrojó una piedra para intentar frenar la agresión.

esteee La cancha del club Estrella del Sur.

Otro aporte clave llegó de un adulto que estaba en el lugar y declaró que, tras el final del encuentro, observó a un grupo numeroso consumiendo alcohol y agrediendo a menores en la vía pública, a quienes habrían arrinconado contra un vehículo.

En cuanto al estado de salud del adolescente, las certificaciones médicas indicaron que las lesiones fueron leves y que recibió atención en el hospital zonal. Aun así, la familia decidió impulsar la acción penal para que el caso no quedara en un hecho aislado.

Con la denuncia presentada, el expediente quedó bajo la órbita del Juzgado Penal Juvenil, que ordenó la declaración testimonial del adolescente herido y dio intervención a la Secretaría de Infancias y Adolescencias para el seguimiento del caso.

El comunicado del club

En ese contexto, el club Estrella del Sur difundió un comunicado para expresar su solidaridad con la familia del adolescente herido y pidió que cualquier persona que pueda aportar información se acerque a la seccional policial para colaborar con la investigación.

“Queremos expresar nuestra solidaridad con la familia afectada. Las autoridades del club han tomado contacto con ellos, poniéndose a disposición para acompañar y brindar asistencia en lo que sea necesario”.

estre El comunicado del Club Estrella del Sur.

“Asimismo, invitamos a quienes puedan aportar información relevante sobre el incidente a dirigirse a la Seccional Cuarta de Policía, con el fin de colaborar con la investigación”, remarcó el mensaje.