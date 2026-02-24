Acribillaron a un motociclista en Santa Cruz: un sospechoso dijo "me quieren ensuciar" y después se entregó

Fue en Caleta Olivia . El principal apuntado por la investigación hizo la publicación en redes horas después del crimen. Creen que pudo haber otros implicados.

El principal sospechoso de haber asesinado a balazos a un joven motociclista en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, se entregó este martes a la Justicia. El crimen que se investiga ocurrió durante la madrugada del lunes y tuvo como víctima a Ulises Olima, un hombre de 21 años que fue acribillado mientras circulaba con su moto por un barrio de viviendas.

Sindicado como el máximo sospechoso del crimen, del que habrían participado otras personas, Luis Pintos, de 23 años, se presentó a las 9.30 en una oficina del Ministerio de Seguridad ubicada en el barrio 26 de Junio y quedó detenido de inmediato. 24 horas antes había publicado un mensaje en sus redes sociales en el que negó haber tenido relación con el hecho y aseguró: “Me quieren ensuciar”.

De acuerdo con lo que informó el medio local La Opinión Austral, Pintos se presentó de manera voluntaria en la delegación del Ministerio, acompañado por su abogado defensor, y quedó alojado allí a la espera de su traslado, que se concretaría en las próximas horas hacia otra localidad de Santa Cruz por razones de seguridad.

Santa Cruz: disparos y muerte en Caleta Olivia

Cerca de las seis de la mañana de este lunes, Ulises Olima circulaba en motocicleta junto a un acompañante, por la zona de las escaleras 9 y 10 del barrio 2 de Abril de Caleta Olivia. Allí fue interceptado por personas armadas que le efectuaron varios disparos.

Herido, el joven motociclista avanzó unos metros más y cayó desvanecido sobre el asfalto. Poco después, efectivos de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia y médicos del Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo que acudieron al lugar intentaron en vano reanimarlo y confirmaron su fallecimiento. Se comprobó también que Olima llevaba un arma calibre 9 milímetros.

Inmediatamente después del homicidio, la Policía de Santa Cruz desplegó un fuerte operativo en distintos puntos de Caleta Olivia. En total, realizó cinco allanamientos: cuatro en el barrio 2 de Abril y otro en el barrio Jardín. Uno fue en un domicilio que, en principio, sería el de Pintos.

Incluso, fueron suspendidas las actividades en un jardín de infantes y una escuela secundaria de la zona donde se produjo el crimen para facilitar la investigación.

"Yo no le hago el mal a nadie"

En los allanamientos fue secuestrada al menos un arma de fuego que será sometida a pericias balísticas, además de motocicletas y otros elementos.

También se tomaron declaraciones de testigos, incluyendo la del joven que acompañaba a Olima en la moto.

Pocas horas después del crimen, cerca de las 10 del lunes, Pintos publicó en sus redes sociales un saludo de cumpleaños a un amigo, consistente en una fotografía y un sugestivo texto que decía: “No compren con giladas (sic) que venden y me quieren ensuciar, yo no le hago el mal a nadie y no molesto a nadie así que no me jodan qué le gente de verdad sabe como soy”.

Ese contenido también quedó incorporado a la investigación ya que los peritos analizan la actividad digital del sospechoso.

La causa se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de Santa Cruz. La Justicia busca determinar si se trató de un ataque directo, un ajuste de cuentas o un intercambio de disparos.