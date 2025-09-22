Noche de furia en Caleta Olivia: lo interceptó la policía, apagó las luces del auto y embistió a un patrullero

Iban tras él porque manejaba a toda velocidad por una avenida. Lo detuvieron después de que intentó golpear a los agentes.

Un automovilista intentó embestir a un patrullero de la Policía de Santa Cruz en Caleta Olivia. (Foto ilustrativa).

El conductor de un automóvil fue detenido en la ciudad de Caleta Olivia después de que intentó chocar intencionalmente a un patrullero de la Policía de Santa Cruz, presuntamente furioso luego de que lo interceptaron por circular en exceso de velocidad.

Alrededor de las 4 y 20 de la madrugada del domingo, de acuerdo con lo que informó oficialmente la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz, una patrulla se dirigió hacia la zona de la Circunvalación de Caleta Olivia, a la altura de la calle Camilo Asad, después de que el sistema de emergencias 911 recibió una alerta acerca de un vehículo que estaba circulando a una velocidad considerablemente alta.

Cuando llegaron al lugar, los efectivos policiales se encontraron con el vehículo que había sido objeto de la denuncia. Estaba estacionado sobre un montículo de tierra, pero con las luces encendidas.

En ese mismo momento, el conductor, que permanecía dentro del auto, apagó las luces y arrancó, apuntándole directamente al patrullero, al que intentó embestir.

Policía de Santa Cruz Detuvieron a un automovilista que intentó chocar a un patrullero en Caleta Olivia. (Foto ilustrativa).

El agente que conducía el móvil policial reaccionó ante la sorpresa de ver que el automovilista desactivaba las luces de su vehículo y así logró evitar que el hombre hiciera impactar el rodado directamente contra la patrulla.

Huida, insultos y arresto en Caleta Olivia

De inmediato, el conductor emprendió la huida hacia el barrio Gobernador Gregores, un sector residencial de la ciudad, desplazándose de manera temeraria e imprudente, y generando peligro tanto para los otros vehículos que circulaban en ese momento como para los peatones.

Los policías que lo habían interceptado en la Circunvalación decidieron suspender la persecución ante el riesgo de que se produjera un accidente grave que pudiera involucrar a terceros.

Más allá de que no continuaron siguiéndolo, minutos después el automóvil fue ubicado sobre Avenida del Trabajo, nuevamente detenido, frente al acceso a una distribuidora local.

Otra vez el conductor mostró una actitud desafiante y violenta, insultó a los agentes y, tras descender del auto, intentó agredirlos físicamente. Esta reacción agravó su situación legal debido a que mostró una conducta agresiva y peligrosa ante la autoridad.

Frente a la postura casi incontrolable del hombre, los policías lo arrestaron y, luego de la detención, lo sometieron a un examen médico para certificar su estado de salud física y mental.

La investigación y posible carátula

Después de esto fue trasladado a la dependencia policial en calidad de incomunicado, es decir, sin acceso a contactos externos para preservar la investigación y la seguridad tanto del detenido como de los agentes involucrados en los hechos.

La policía local informó que, tras la detención y las actuaciones preliminares, el caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado de turno de Caleta Olivia, que se hará cargo de la instrucción legal correspondiente.

Por el momento, las causas específicas y las motivaciones detrás de la maniobra del conductor están siendo investigadas para determinar posibles imputaciones por atentado y resistencia a la autoridad, conducción peligrosa y otros cargos relacionados con la agresión y el riesgo vial causado.