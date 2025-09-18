Pelea entre Santa Cruz y Nación por un tramo destruido de la Ruta 3: "No quieren poner ni insumos ni fondos"

Discuten la transferencia de la obra inconclusa entre Caleta Olivia y el límite con Chubut . Hay sectores llenos de baches y con nulo mantenimiento.

El intento de acuerdo entre el gobierno de Santa Cruz y el Ejecutivo nacional para completar las obras inconclusas en uno de los peores tramos de la Ruta Nacional 3 en aquella provincia, se trabó durante un encuentro entre funcionarios santacruceños y autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad.

Según dejaron trascender participantes de la reunión, entre los cuales estuvo el propio gobernador Claudio Vidal, lo que generó el impasse fue la voluntad del gobierno de Javier Milei de transferirle la obra a la provincia pero sin realizar ningún tipo de aporte para su conclusión.

El eje de la discusión pasa por el tramo de la Ruta 3 entre la ciudad de Caleta Olivia y Ramón Santos , en el límite con la provincia de Chubut . Se trata de poco más de 50 kilómetros en los que hay sectores muy deteriorados, y cuyo trazado está incluido en un proyecto de mejora que quedó sin finalizar.

Desde el equipo técnico de la provincia de Santa Cruz dejaron saber que la decisión del traspaso continúa en pie, pero resumieron la postura de Nación diciendo que “cede a Santa Cruz (la obra) pero sin aportar insumos ni fondos ni materiales”, según informó el medio local La Opinión Austral.

Que se haga cargo Santa Cruz

La propuesta presentada por el gobierno nacional consiste en transferir a la provincia de Santa Cruz la responsabilidad exclusiva de la reparación y conservación de este tramo de la Ruta 3. Esta decisión implica que la provincia deberá hacerse cargo integralmente del mantenimiento y de las obras necesarias para restablecer la seguridad y funcionalidad de la ruta.

Claudio Vidal Santa Cruz Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.

La Provincia reclama, por su parte, que se trata de obras que Nación dejó inconclusas y es responsabilidad de la administración de Milei completarlas.

El gobernador Vidal se puso al frente de las gestiones, acompañado por el presidente de Vialidad Provincial, Julio Bujer, y equipos técnicos.

El tramo Caleta Olivia-Ramón Santos es esencial para la provincia patagónica, no solo para la circulación cotidiana de los santacruceños, sino también para la actividad petrolera, minera y pesquera, además de constituir la principal conexión vial con el norte del país.

La peor parte de la ruta

Uno de los sectores más comprometidos es el comprendido entre Pan de Azúcar y el límite con Chubut -los 10 kilómetros más cercanos a la frontera provincial- donde las obras adjudicadas a la empresa CPC en diciembre de 2021 quedaron sin finalizar.

En toda esa parte de la Ruta 3, la calzada está muy deteriorada, con baches profundos y falta total de mantenimiento, además de señalización escasa o nula, lo que genera consecuencias directas en lo que respecta accidentes de tránsito, roturas de neumáticos y daños en vehículos que circulan a diario.

Desde la provincia insisten en que Vialidad Nacional termine las obras pendientes y se garantice la seguridad de los usuarios. Señalan que la ruta se transformó en un riesgo permanente para la vida de los conductores, a pesar de que debía estar concluida hace años.