Río Gallegos: desheredaron a dos hermanos que mandaron matar al comerciante que los adoptó

Con su mamá y su abuela, contrataron a un sicario para asesinar a su padrastro. La víctima era dueño de dos conocidos negocios de la capital de Santa Cruz.

La Justicia de Santa Cruz rechazó un recurso de apelación y excluyó de la sucesión de Vicente Maillo a los dos hermanos que el comerciante asesinado en Río Gallegos había adoptado como hijos propios y, según se estableció en los Tribunales, encabezaron la conspiración para matarlo.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Río Gallegos ratificó de este modo la sentencia en primera instancia, con la firma del juez subrogante Nelson Sánchez.

El fallo original, ahora ratificado, tuvo lugar en mayo del año pasado, cuando los hermanos José Maximiliano y Luis Gabriel Maillo -quienes ya habían sido condenados a prisión perpetua - fueron desheredados por la Justicia santacruceña.

Una familia de asesinos en Río Gallegos

Vicente Maillo, un comerciante muy conocido en Río Gallegos, fue asesinado el 16 de noviembre de 2017 mientras dormía. Lo apuñaló un sicario contratado por sus dos hijos adoptivos y su esposa -Claudia Susana Reina, también condenada a perpetua- de quién se estaba separando.

Los otros dos condenados en el caso fueron Cristian Etchebarne, el hombre a quien Reina y sus hijos contrataron para que matara a Vicente, y Carmen Spiritoso, la madre de Claudia y abuela de José y Luis, que también participó en la conspiración y que falleció poco después de haber recibido la pena de prisión perpetua.

Vicente Maillo, el comerciante de Río Gallegos a quien su familia mandó matar Vicente Maillo, el comerciante de Río Gallegos a quien su familia mandó matar.

La demanda por la cual José Maximiliano y Luis Gabriel fueron excluidos de la herencia, fue presentada por Petra Orfelia Maillo, Ana Gloria Maillo y Ernesto Pablo Maillo, todos familiares directos de Vicente Maillo.

Durante el juicio llevado a cabo el año pasado, Erica Schupbach, abogada de los familiares de Maillo y además sobrina de la víctima, expuso que el móvil del crimen fue económico, ya que Vicente había tomado la decisión de separarse de Reina cuando regresara de unas vacaciones en el Caribe a las que tenía planificado ir acompañado de sus empleados en los comercios Bazar Doña Ana y Casa Maillo.

“La relación (con Claudia) estaba sumamente deteriorada, al igual que la de Vicente con José, a quien había desvinculado de sus negocios hace algún tiempo por malos manejos”, se explicó en aquel momento.

El intento de ocultar la conspiración

Inmediatamente después del crimen, la primera hipótesis de los investigadores fue que se había tratado de una entradera para robarle a Vicente.

Además, Luis declaró que su madre también había sido golpeada y maniatada por el asesino, durante el presunto intento de robo.

Pero pocos días más tarde se hizo firme la pista del asesinato por encargo y se llegó a Etchebarne, el sicario de Buenos Aires contratado por los imputados.

En ese sentido fueron determinantes imágenes de cámaras de vigilancia de los alrededores de la escena del crimen, que captaron a la esposa ingresando al lugar sin violencia y acompañada por una persona encapuchada, tras lo cual, se retiró por sus propios medios.

También se llegó a la conclusión de que la familia había colocado sedantes en la comida del comerciante para que éste estuviese indefenso al momento de ser atacado.

En la acción civil que acompañó el proceso penal, relacionada con la herencia del comerciante, el juez Francisco Marinkovic hizo lugar a la demanda de la familia en contra de los hijastros del comerciante, “declarando la indignidad de estos últimos, y la consecuente exclusión en la sucesión de Vicente Agustín Maillo”.